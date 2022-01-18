«Роснано» продала «Газпромбанку» 50% в Фонде развития ветроэнергетики

«Роснано» объявило о выходе из совместных с Fortum проектов ветроэнергетики. Электростанции перешли к «Газпромбанку», который создаст новое СП с финской компанией. Выход «Роснано» из одного из самых перспективных активов произошел на фоне проблем с обслуживанием долгов.

«Роснано» объявило о продаже 50% в Фонде развития ветроэнергетики, который создала совместном с финским Fortum для строительства ветроэлектростанций по госпрограмме «ДПМ ВИЭ», гарантирующей возврат инвестиций с фиксированной доходность. О выходе из проекта стало известно из заявления нанотехнологической компании.

В портфеле фонда введенные в эксплуатацию и находящиеся на стадии строительства проекты ВЭС на 1,256 ГВт. Они войдут в состав нового СП Fortum и «Газпромбанка», после чего Фонд развития ветроэнергетики прекратит свое существование. Инвестиции в ВЭС сделаны с фиксированной доходностью в 12% годовых за счет повышенного тарифа на электроэнергию.

«Это часть ветроэнергетических установок в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях мощностью 529,2 МВт уже поставляет электрическую энергию на оптовый рынок, другие проекты мощностью около 726,6 МВт, из которых на стадии строительства находятся объекты суммарной мощностью 253,4 МВт – 16,8 МВт в Волгоградской области и 236,6 МВт в Самарской области, в стадии девелопмента – 473,2 МВт, которые будут реализованы в 2022-2023 годах», — говорится в совместном пресс-релизе «Газпромбанка» и Fortum.

Фондом управляет ООО «УК «Ветроэнергетика», где ООО «УК «Роснано» принадлежит 50%, а российской «дочке» Fortum — ПАО «Фортум» — еще 50%.

Стороны внесли в капитал фонда взносы по 15 млрд рублей.

Ранее доли в части ветроэлектростанций, которые «Роснано» построила совместно с Fortum, выкупил РФПИ.

В 2020 году выручка УК «Ветроэнергетика» достигла 459 млн рублей, а чистая прибыль — 268 млн рублей.

Выход «Роснано» из очередного перспективного актива закономерен. У компании, предоставлявшей венчурное финансирование, проблемы с обслуживанием долгов. По оценке президента РФ Владимира Путина, задолженность «Роснано» составляет «то ли 102, то ли 140 млрд рублей». Компания сумела не допустить дефолта по облигациям и направила в банки предложения о признании недействительными кредитных договоров на 55 млрд рублей.

Одновременно «Роснано» приступило к выходу из своих наиболее перспективных активов. Компания в декабре продала 49,8% в «Оптосенс» ее основателям.

«Роснано» находится под управлением менеджмента из ВЭБ.РФ, ее создатель Анатолий Чубайс ушел с поста председателя правления в 2020 году.

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