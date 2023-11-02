VEB Ventures через суд потребовал от стартапа Mircod более 73 млн рублей за «неисполнение обязательств»

Фонд VEB Ventures, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.РФ, подал в суд на работающий в сфере производства устройств для интернета вещей (IoT) стартап Mircod. Организация пытается взыскать более 73 млн рублей за неисполнение обязательств.

ООО «Вэб Венчурс» подало в суд на ООО «Миркод» 27 октября 2023 года, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет почти 73,5 млн рублей, другие детали дела в настоящее время не приводятся.

В пресс-службе ВЭБ.РФ RB.RU сообщили, что причиной иска является «неисполнение обязательств контрагента».

«Объем инвестиций VEB Ventures в компанию Mircod составил 50 млн рублей, сумма долга по этому займу на сегодняшний день равна 73,5 млн рублей. VEB Ventures подтверждает намерение и готовность использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов», — сообщил RB.RU представитель VEB Ventures.

В Mircod не ответили на запрос издания.

В конце 2021 года стало известно, что VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в Mircod. Полученная фондом доля и оценка компании не раскрывались. Сообщалось, что средства будут направлены на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках.

В июле 2022 года стало известно, что созданный корпорацией ВЭБ.РФ инвестиционный фонд VEB Ventures прекратит вкладываться в стартапы. Источники Forbes сообщали, что VEB Ventures может ждать ликвидация, также фонд рассматривал смену юридической структуры, продажу активов и смену названия.

Mircod развивает платформу, которая позволяет создавать прототипы продуктов и решений интернета вещей. Российское юрлицо компании — ООО «Миркод» — основано в 2016 году в Татарстане. По данным ЕГРЮЛ, с 21 декабря 2021 года 100% компании находится у зарегистрированной в США структуре Mircod.

Выручка российского ООО по итогам 2022 года, по данным системы «Контур.Фокус», сократилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составила 40,6 млн рублей. Также компания получила чистый убыток в размере 66,4 млн рублей против 1,3 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Кредиторская задолженность ООО «Миркод» выросла по итогам 2022 года на 70%. Краткосрочные заемные обязательства превысили выручку — 61,4 млн рублей против 40,6 млн рублей.

Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова считает, что VEB Ventures может столкнуться с проблемами при взыскании средств с Mircod, учитывая финансовую ситуацию компании по итогам 2022 года.

«Даже если суд примет положительное для VEB Ventures решение, то получить эти деньги будет сложно. При этом VEB Ventures может взыскать средства через процедуру банкротства и субсидиарную ответственность», — считает эксперт.

Сооснователь United Investors Александр Горный затруднился оценить текущую стоимость российской части актива. Он также предположил, что Mircod сейчас не ведет бизнес в РФ.

По данным Роспатента, ООО «Миркод» в настоящее время также регистрирует несколько вариантов товарного знака Evimate. На одноименном сайте с идентичным логотипом сообщается, что Evimate — это цифровая медицинская экосистема, включает ряд «умных» устройств, которые отслеживают и записывают показатели жизнедеятельности, а также единое мобильное приложение, которое хранит и анализирует эти данные.

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