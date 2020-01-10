Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Американский фонд Insight Partners купит ИТ-компанию Veeam с российскими корнями за $5 млрд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Американский инвестиционный фонд Insight Partners договорился купить швейцарскую компанию с российскими корнями Veeam Software. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Американский фонд Insight Partners купит ИТ-компанию Veeam с российскими корнями за $5 млрд

Сумма сделки составит $5 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

После сделки штаб-квартира Veeam переедет в США. Гендиректором компании станет Уильям Ларджент, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по операционной деятельности. На этой должности он сменит сооснователя Veeam Андрея Баронова.

Veeam была основана предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым в 2006 году. По собственным данным, объем продаж компании составляет около $1 млрд, а число заказчиков превышает 325 тысяч.

В январе 2019 года разработчик программного обеспечения привлек $500 млн от Insight Partners и партнеров. Veeam получала инвестиции и в 2013 году, но сумма не раскрывалась.

В 2019 году Forbes оценил состояние Баронова и Тимашева в $700 млн у каждого.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ