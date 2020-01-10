Американский фонд Insight Partners купит ИТ-компанию Veeam с российскими корнями за $5 млрд

Американский инвестиционный фонд Insight Partners договорился купить швейцарскую компанию с российскими корнями Veeam Software. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Сумма сделки составит $5 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

После сделки штаб-квартира Veeam переедет в США. Гендиректором компании станет Уильям Ларджент, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента по операционной деятельности. На этой должности он сменит сооснователя Veeam Андрея Баронова.

Veeam была основана предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым в 2006 году. По собственным данным, объем продаж компании составляет около $1 млрд, а число заказчиков превышает 325 тысяч.

В январе 2019 года разработчик программного обеспечения привлек $500 млн от Insight Partners и партнеров. Veeam получала инвестиции и в 2013 году, но сумма не раскрывалась.

В 2019 году Forbes оценил состояние Баронова и Тимашева в $700 млн у каждого.

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