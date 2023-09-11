Магазины Decathlon откроют до конца 2023 года

Магазины спортивных товаров Decathlon откроют в России до конца 2023 года после продажи новому владельцу. Сделка уже одобрена правкомиссией, заявил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Французская спортивная сеть частично приостановила работу в России в марте 2022 года из-за логистических трудностей. В январе сообщалось о планах компании продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивалась в 13-15 млн рублей.

В июле 2023 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу сети Decathlon в России владельцу франшизы Mango — компании АМР.

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