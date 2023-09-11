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Магазины Decathlon откроют до конца 2023 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Магазины спортивных товаров Decathlon откроют в России до конца 2023 года после продажи новому владельцу. Сделка уже одобрена правкомиссией, заявил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Магазины Decathlon откроют до конца 2023 года

Французская спортивная сеть частично приостановила работу в России в марте 2022 года из-за логистических трудностей. В январе сообщалось о планах компании продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивалась в 13-15 млн рублей.

В июле 2023 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу сети Decathlon в России владельцу франшизы Mango — компании АМР.

Фото на обложке: M M Stock Photo / Shutterstock

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