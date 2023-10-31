Новый владелец российского бизнеса Decathlon запустит сеть спортивных магазинов Desport

Первые точки будут открыты в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на АРМ. Ассортимент будет состоять как за счет собственных торговых марок новой сети, так и товаров других брендов.

В ближайшее время у Desport также появится свой интернет-магазин.

АРМ приобрела весь бизнес Decathlon Russia в сентябре 2023 года. Перед этим французская сеть частично приостановила свою работу в России из-за логистических трудностей.

АМР также владеет франшизой Mango.

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