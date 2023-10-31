Новый владелец российского бизнеса Decathlon запустит сеть спортивных магазинов Desport

Компания АРМ, которая купила российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запустит новую сеть спортивных магазинов под брендом Desport.
Первые точки будут открыты в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на АРМ. Ассортимент будет состоять как за счет собственных торговых марок новой сети, так и товаров других брендов.
В ближайшее время у Desport также появится свой интернет-магазин.
АРМ приобрела весь бизнес Decathlon Russia в сентябре 2023 года. Перед этим французская сеть частично приостановила свою работу в России из-за логистических трудностей.
АМР также владеет франшизой Mango.
Фото на обложке: Unsplash
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