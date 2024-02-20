Wellbeing-стартап deep mind привлек первые инвестиции в размере $200 тысяч

Проект deep mind с российскими корнями, который создает образовательные программы, решающие в компаниях проблемы стресса и выгорания сотрудников, привлек первые инвестиции в размере $200 тысяч от группы частных инвесторов.
Эксперты оценивают рынок wellbeing в России в 1 млрд рублей, называя его перспективным. Они также отмечают, что подобные программы востребованы в основном в крупных компаниях.
Всего в deep mind вложили средства четыре инвестора, среди них — коуч Алиса Левченко-Плеханова, имена остальных инвесторов не раскрываются, сообщили RB.RU в компании.
Инвестиции направят на расширение команды и разработку наукоемких экспертных продуктов. До текущих инвестиций компания развивалась органически, «без привлечения денег и фактически без вложений в рост», сообщил представитель проекта.
«Миссия компании — создавать осмысленное и здоровое общество. Для реализации этой миссии deep mind на протяжении 4 лет консультирует топ-менеджмент и проводит фасилитационные и образовательные программы на b2b-рынке с опорой на современную психологию, телесные и созерцательные практики», — сообщили в компании.
Deep mind основана в 2019 году Максом Родиным (экс-Тимофеев), профессиональным фасилитатором и преподавателем практик осознанности. Выручка проекта в 2023 году составила 20 млн рублей против 10 млн в 2022 году. На текущем этапе проект оценивает свою стоимость в $1,1 млн.
Макс Родин. Фото: deep mind
Оценки опрошенных RB.RU экспертов близки к этой сумме.
«Судя по сумме инвестиции, оценка составила $0,5–1 млн, что неплохо для ранней стадии в России», — сообщил сооснователь United Investor Александр Горный, добавив, что рынок можно назвать «большим».
Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах оценил deep mind в $0,7 млн с учетом роста и потенциала в ближайшие годы.
«Пока это не цифровой продукт и масштабировать его сложно, и в плане продаж, и в плане реализации», — отметил Даббах, отметив, что если инвесторы помогут компании выйти на более широкий уровень клиентов, то оценка проекта изменится.
Основатель Dsight оценил рынок wellbeing в России примерно в 1 млрд рублей, отметив, что он растет и является достаточно перспективным. Программы востребованы в основном в крупных компаниях, добавил эксперт.
Deep mind действительно работает со средним и крупным бизнесом, решая в компаниях проблемы стресса и выгорания сотрудников. Среди клиентов стартап называет «Яндекс», Qiwi, «Авито», «Тинькофф», за пределами российского рынка — PandaDoc, InDrive.
- В «Авито» RB.RU сообщили, что deep mind являлась партнером компании в 2022 году в рамках обучающей программы less stress. «В этом году "Авито" рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества c deep mind в направлении wellbeing-программ», — добавил представитель компании.
- В «Тинькофф» также подтвердили, что работали с deep mind — компания проводила лекцию по медитации. В «Яндекс» и Qiwi на момент публикации не ответили на запрос RB.RU о форме сотрудничества и результатах.
Фото: deep mind
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