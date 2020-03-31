The Untitled ventures профинансирует десять deeptech-стартапов до конца года
Венчурный фонд the Untitled ventures до конца года инвестирует в десять русскоязычных стартапов. Об этом Rusbase рассказали в фонде.
Фонд рассматривает стартапы из России Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении, Литвы, Латвии и Эстонии. Претендовать на финансирование могут и стартапы с русскоязычными основателями из других стран.
Критерии отбора:
- наличие уникальной технологии — обязательное условие;
- успешно пройденная посевная стадия;
- готовность к масштабированию;
- юридическое структурирование в Европе. При прочих равных Латвия как будущая юрисдикция имеет преимущество.
Объем инвестиций — €1-3 млн.
Как принять участие: в течение апреля отправить презентацию проекта на почту [email protected]. До конца июля фонд назовет десять проектов, которым будет готов предложить инвестиции.
the Untitled Ventures — посевной венчурный фонд, основанный Константином Синюшиным и Игорем Лутцем. В портфеле фонда около двадцати компаний, связанных с ритейлом, маркетинговыми технологиями, цифровыми медиа.
Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock
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