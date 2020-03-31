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The Untitled ventures профинансирует десять deeptech-стартапов до конца года

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд the Untitled ventures до конца года инвестирует в десять русскоязычных стартапов. Об этом Rusbase рассказали в фонде. 

The Untitled ventures профинансирует десять deeptech-стартапов до конца года

Фонд рассматривает стартапы из России Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении, Литвы, Латвии и Эстонии. Претендовать на финансирование могут и стартапы с русскоязычными основателями из других стран. 

Критерии отбора: 

  • наличие уникальной технологии — обязательное условие;
  • успешно пройденная посевная стадия;
  • готовность к масштабированию;
  • юридическое структурирование в Европе. При прочих равных Латвия как будущая юрисдикция имеет преимущество. 

Объем инвестиций — €1-3 млн. 

Как принять участие: в течение апреля отправить презентацию проекта на почту [email protected]. До конца июля фонд назовет десять проектов, которым будет готов предложить инвестиции. 

the Untitled Ventures — посевной венчурный фонд, основанный Константином Синюшиным и Игорем Лутцем. В портфеле фонда около двадцати компаний, связанных с ритейлом, маркетинговыми технологиями, цифровыми медиа.

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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