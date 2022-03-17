Американский Минфин отсрочил дефолт: выплаты в долларах по долгам России возможны до 25 мая

Выплаты России по суверенному долгу в долларах будет возможно проводить до 25 мая. Представитель Минфина США пояснил, что ограничения на сделки с Банком России не препятствуют платежам по обслуживанию долга до указанного срока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разъяснения неназванного представителя Минфина США.

Ограничения, наложенные Казначейством США на сделки с ЦБ РФ и другие российские банки, не запрещают проводить платежи по своему долларовому долгу, по крайней мере, до конца мая, рассказал представитель Минфина. Лица в США до этого времени могут «получать проценты, дивиденды или платежи по истекающим долговым бумагам или акциям от ЦБ, ФНБ и Минфина».

Разрешение истекает в 00:01 по восточному времени США 25 мая. После этого для получения платежей американские лица должны обзавестись специальной лицензией.

На текущей неделе РФ должна выплатить купоны на $117,2 млн по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023-м и 2043 году.

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Россия, как сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов, лишилась доступа к почти половине всех золотовалютных резервов (порядка $300 млрд). Из-за этого, по его словам, «исполнение платежа, возможно, столкнется с определенными сложностями».

Силуанов также отмечал, что в сложившейся ситуации платеж по этим облигациям в рублях будет считаться исполнением обязательств со стороны заемщика. Президент РФ также ранее подписал указ, позволяющий расплачиваться рублями с кредиторами из «недружественных» стран (которые ввели санкции против России).

Bloomberg 15 марта спрогнозировал дефолт России на $150 млрд. Именно столько, по подсчетам агентства, составляет совокупный непогашенный государственный и корпоративный долг. Агентство Fitch же 16 марта заявило, что выплата купонов по долларовым еврооблигациям в рублях будет представлять собой дефолт по истечении 30 дней.

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