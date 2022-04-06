Кремль допустил «искусственную дефолтную ситуацию» в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков словами «теоретически может быть организована» объяснил вероятность ситуации с техническим дефолтом России. Сегодня Минфин впервые рассчитался по евробондам в рублях, что может быть расценено как невыполнение обязательств.
Слова пресс-секретаря президент России приводит «Интерфакс».
Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для фактического дефолта России, однако допустил, что ситуация с техническим дефолтом страны может быть организована искусственно.
«Если это невозможно, то, ну, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация», – сказал Дмитрий Песков.
Россия будет рассчитываться по валютным обязательствам в рублях до тех пор, пока международные резервы страны заблокированы, как и банковские переводы для обслуживания долгов, отметил пресс-секретарь президента. Песков подчеркнул, что у России есть все ресурсы для обслуживания своих обязательств.
Агентство Fitch ранее заявило, что расчет по валютным еврооблигациям в российских рублях будет означать дефолт плательщика в срок до 30 дней.
6 апреля Минфин РФ впервые расплатился по евробондам на сумму $649,2 млн в российских рублях. Это произошло после того, как иностранный банк-корреспондент заблокировал исполнение поручения на выплату купонного дохода в валюте.
5 апреля США запретили Минфину РФ рассчитываться по государственным облигациям в долларах со счетов в американских банках, которые принадлежат правительству России.
Фото на обложке: Boris Stroujko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как сегодня выстраивать диалог с международными партнерами: 5 простых правил
- 2 Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях
- 3 Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля
- 4 В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%
- 5 Средний курс доллара по итогам года составит 100 рублей — аналитики SberCIB
ВОЗМОЖНОСТИ
06 апреля 2022
07 апреля 2022
10 апреля 2022