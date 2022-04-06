Кремль допустил «искусственную дефолтную ситуацию» в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков словами «теоретически может быть организована» объяснил вероятность ситуации с техническим дефолтом России. Сегодня Минфин впервые рассчитался по евробондам в рублях, что может быть расценено как невыполнение обязательств.

Слова пресс-секретаря президент России приводит «Интерфакс».

Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для фактического дефолта России, однако допустил, что ситуация с техническим дефолтом страны может быть организована искусственно.

«Если это невозможно, то, ну, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация», – сказал Дмитрий Песков.

Россия будет рассчитываться по валютным обязательствам в рублях до тех пор, пока международные резервы страны заблокированы, как и банковские переводы для обслуживания долгов, отметил пресс-секретарь президента. Песков подчеркнул, что у России есть все ресурсы для обслуживания своих обязательств.

Агентство Fitch ранее заявило, что расчет по валютным еврооблигациям в российских рублях будет означать дефолт плательщика в срок до 30 дней.

6 апреля Минфин РФ впервые расплатился по евробондам на сумму $649,2 млн в российских рублях. Это произошло после того, как иностранный банк-корреспондент заблокировал исполнение поручения на выплату купонного дохода в валюте.

5 апреля США запретили Минфину РФ рассчитываться по государственным облигациям в долларах со счетов в американских банках, которые принадлежат правительству России.

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