Россия впервые расплатилась по евробондам на $649,2 млн в рублях. Минфин перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий после того, как иностранный банк-корреспондент отказал ему в исполнении поручений в валюте.

Международные рейтинговые агентства ранее заявляли, что расценят выплаты в рублях по еврооблигациям, предусматривающим выплаты в валюте, как дефолт.

Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях