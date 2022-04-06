Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях

Россия впервые расплатилась по евробондам на $649,2 млн в рублях. Минфин перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий после того, как иностранный банк-корреспондент отказал ему в исполнении поручений в валюте.
Международные рейтинговые агентства ранее заявляли, что расценят выплаты в рублях по еврооблигациям, предусматривающим выплаты в валюте, как дефолт.
Российский Минфин перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости еврооблигаций выпуска № 12840060V «Россия-2022» и № 12840061V «Россия-2042». Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату 4 апреля купонного дохода в валюте.
Чтобы исполнить долговые обязательства России, Минфин привлек для осуществления выплат Национальный расчетный депозитарий и 4 апреля перечислил выплату в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на эту дату.
5 апреля стало известно, что власти США запретили правительству РФ проводить выплаты по госдолгу в долларах с принадлежащих России счетов в американских банках. По данным Reuters, Минфин США не разрешил обработку JPMorgan последних купонных выплат по суверенным облигациям. Речь как раз шла об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В соответствии с санкциями валютные резервы, хранящиеся ЦБ в финансовых учреждениях США, были заморожены. Однако Минфин США ранее разрешил российскому правительству использовать эти средства для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.
Агентство Fitch в марте заявило, что выплата купонов по долларовым еврооблигациям в рублях будет представлять собой дефолт по истечении 30 дней.
Фото на обложке: Unsplash
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