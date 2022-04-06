Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Россия впервые расплатилась по евробондам на $649,2 млн в рублях. Минфин перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий после того, как иностранный банк-корреспондент отказал ему в исполнении поручений в валюте. 

Международные рейтинговые агентства ранее заявляли, что расценят выплаты в рублях по еврооблигациям, предусматривающим выплаты в валюте, как дефолт.

Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях

Российский Минфин перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости еврооблигаций выпуска № 12840060V «Россия-2022» и № 12840061V «Россия-2042». Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату 4 апреля купонного дохода в валюте.

Чтобы исполнить долговые обязательства России, Минфин привлек для осуществления выплат Национальный расчетный депозитарий и 4 апреля перечислил выплату в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на эту дату.

5 апреля стало известно, что власти США запретили правительству РФ проводить выплаты по госдолгу в долларах с принадлежащих России счетов в американских банках. По данным Reuters, Минфин США не разрешил обработку JPMorgan последних купонных выплат по суверенным облигациям. Речь как раз шла об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. 

В соответствии с санкциями валютные резервы, хранящиеся ЦБ в финансовых учреждениях США, были заморожены. Однако Минфин США ранее разрешил российскому правительству использовать эти средства для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.

Агентство Fitch в марте заявило, что выплата купонов по долларовым еврооблигациям в рублях будет представлять собой дефолт по истечении 30 дней.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля
  2. 2 В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%
  3. 3 Средний курс доллара по итогам года составит 100 рублей — аналитики SberCIB
  4. 4 Продажи автомобилей в России в марте рухнули почти вдвое
  5. 5 Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций в отношении России
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

06 апреля 2022

#Прорвемся

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

HealthTech Map

Все ВОЗМОЖНОСТИ