США запретили России обслуживать госдолг со счетов в американских банках

Власти США запретили правительству РФ проводить выплаты по госдолгу в долларах с принадлежащих России счетов в американских банках.

С 4 апреля 2022 года, когда наступил срок выплаты по госдолгу, правительство США решило перекрыло доступ России к замороженным средствам, сообщил Reuters со ссылкой на Минфина США.

По данным агентства, Минфин США не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних купонных выплат по суверенным облигациям. Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

Уточняется, что были заблокированы платежи на общую сумму более $600 млн из резервов Банка России, хранящихся на счетах в американских банках. По словам источника, у России есть 30-дневный срок для осуществления платежа.

«Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом»,— сказал представитель Минфина США.

В соответствии с санкциями валютные резервы, хранящиеся ЦБ в финансовых учреждениях США, были заморожены. Но Минфин США разрешал российскому правительству использовать эти средства для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.

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