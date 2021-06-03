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В Москве пройдет хакатон по блокчейну Definition Hackathon

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 12 по 13 июня пройдет блокчейн-хакатон Definition Hackathon, посвященный NFT и децентрализованным финансам. Участники решат три задачи от партнеров, а победители разделят $30 тыс. Заявки принимаются до 7 июня.

В Москве пройдет хакатон по блокчейну Definition Hackathon

Организаторы приглашают команды от двух до пяти человек, состоящие из frontend-, backend- и мобильных разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров и аналитиков. Участники должны быть совершеннолетними.

Задачи:

  1. Пользовательский сервис или продукт в сфере децентрализованных финансов (DeFi) на основе DeFi SDK и Zerion API. Партнер: Zerion.
  2. Смарт-контракт с advanced-стратегиями на покупку и продажу токена при помощи 1inch Limit Order Protocol. Партнер: 1inch.
  3. Прототип приложения на базе Rarible Protocol. Партнер: Rarible.

За первое место в каждом треке победители получат по $3 тыс., за второе — по $2 тыс., за третье $1 тыс. Также лучшие команды каждого трека получат по два приза в $2 тыс. от фондов Bitscale Сapital и BR Capital.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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Фото на обложке: Zephyr_p / Shutterstock

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