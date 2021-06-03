В Москве пройдет хакатон по блокчейну Definition Hackathon

С 12 по 13 июня пройдет блокчейн-хакатон Definition Hackathon, посвященный NFT и децентрализованным финансам. Участники решат три задачи от партнеров, а победители разделят $30 тыс. Заявки принимаются до 7 июня.
Организаторы приглашают команды от двух до пяти человек, состоящие из frontend-, backend- и мобильных разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров и аналитиков. Участники должны быть совершеннолетними.
Задачи:
- Пользовательский сервис или продукт в сфере децентрализованных финансов (DeFi) на основе DeFi SDK и Zerion API. Партнер: Zerion.
- Смарт-контракт с advanced-стратегиями на покупку и продажу токена при помощи 1inch Limit Order Protocol. Партнер: 1inch.
- Прототип приложения на базе Rarible Protocol. Партнер: Rarible.
За первое место в каждом треке победители получат по $3 тыс., за второе — по $2 тыс., за третье $1 тыс. Также лучшие команды каждого трека получат по два приза в $2 тыс. от фондов Bitscale Сapital и BR Capital.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Zephyr_p / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Открыта регистрация на бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний»
- 2 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
- 3 Конкурс «Голос ВТБ»
- 4 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют
- 5 Что такое NFT, Foundation.app и как туда попасть?