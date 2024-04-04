«Делимобиль» нарастил выручку на 33% по итогам 2023 года

Выручка оператора каршеринга «Делимобиль» — ПАО «Каршеринг Руссия» — выросла по итогам 2023 года на 33%, до 20,9 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась до 1,9 млрд рублей, это в 2,4 раза больше показателей 2022 года.

EBITDA компании составила 6,4 млрд рублей (+60% год к году), а рентабельность EBITDA составила 31% против 26% в 2022 году.

По данным компании, ключевым драйвером роста стало расширение парка и привлечение новых пользователей. На показателях существенно отразился рост спроса на услуги каршеринга. Сервис за прошлый год увеличил автопарк до 25,6 тыс. машин. Это на 34% больше, чем в 2022 году.

Среднемесячная активная аудитория «Делимобиля» продемонстрировала рост на 7%. Всего количество новых регистраций в приложении увеличилось на 14% год к году. Расширение автопарка повлекло и рост себестоимость продаж на 25%, до 13,4 млрд рублей.

Чистый долг компании также вырос — на 43%, до 21,4 млрд рублей. Соотношение чистый/EBITDA на конец 2023 года составило 3,3х против 3,7х на конец 2022 года.

В начале 2024 года «Делимобиль» провел IPO на Московской бирже и привлек 4,2 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Компания сообщила, что направит привлеченное финансирование на расширение парка.

Уже в апреле «Делимобиль» заработал в новом городе присутствия. Со 2 апреля арендовать машину компании можно в Сочи. К концу месяца в курортном городе будут доступны 500 новых автомобилей.

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