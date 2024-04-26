«Делимобиль» увеличил автопарк на 34% в I квартале года

Автопарк каршерингового сервиса «Делимобиль» составил 26.8 тыс. машин по итогам I квартала года, рост составил 34%. Об этом ПАО «Каршеринг Руссия» сообщило в операционных результатах за I квартал.
В отчете говорится, что сервис нарастил количество проданных минут на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, было продано 421 млн минут. Ключевым драйвером роста стало развитие автопарка и привлечение новых пользователей.
Также компания смогла увеличить число активных пользователей в месяц на 16%, до 516 тыс. Общее число зарегистрированных пользователей сервиса выросло на 15% год к году и составило 9,9 млн.
По итогам 2023 года «Делимобиль» нарастил выручку на 33%, она составила 20,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась 2,4 раза, до 1,9 млрд рублей.
В начале 2024 года «Делимобиль» провел IPO на Московской бирже и привлек 4,2 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Компания сообщила, что направит привлеченное финансирование на расширение парка.
В апреле сервис заработал в Сочи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 2 В 2017 году «Делимобиль» хочет расширять автопарк в три раза. Зачем?
- 3 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
- 4 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 5 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2024
29 апреля 2024