«Делимобиль» увеличил автопарк на 34% в I квартале года

Автопарк каршерингового сервиса «Делимобиль» составил 26.8 тыс. машин по итогам I квартала года, рост составил 34%. Об этом ПАО «Каршеринг Руссия» сообщило в операционных результатах за I квартал.

В отчете говорится, что сервис нарастил количество проданных минут на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, было продано 421 млн минут. Ключевым драйвером роста стало развитие автопарка и привлечение новых пользователей.

Также компания смогла увеличить число активных пользователей в месяц на 16%, до 516 тыс. Общее число зарегистрированных пользователей сервиса выросло на 15% год к году и составило 9,9 млн.

По итогам 2023 года «Делимобиль» нарастил выручку на 33%, она составила 20,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась 2,4 раза, до 1,9 млрд рублей.

В начале 2024 года «Делимобиль» провел IPO на Московской бирже и привлек 4,2 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Компания сообщила, что направит привлеченное финансирование на расширение парка.

В апреле сервис заработал в Сочи.