Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Делимобиль» увеличил автопарк на 34% в I квартале года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Автопарк каршерингового сервиса «Делимобиль» составил 26.8 тыс. машин по итогам I квартала года, рост составил 34%. Об этом ПАО «Каршеринг Руссия» сообщило в операционных результатах за I квартал.

«Делимобиль» увеличил автопарк на 34% в I квартале года

В отчете говорится, что сервис нарастил количество проданных минут на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, было продано 421 млн минут. Ключевым драйвером роста стало развитие автопарка и привлечение новых пользователей.

Также компания смогла увеличить число активных пользователей в месяц на 16%, до 516 тыс. Общее число зарегистрированных пользователей сервиса выросло на 15% год к году и составило 9,9 млн.

По итогам 2023 года «Делимобиль» нарастил выручку на 33%, она составила 20,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась 2,4 раза, до 1,9 млрд рублей.

В начале 2024 года «Делимобиль» провел IPO на Московской бирже и привлек 4,2 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Компания сообщила, что направит привлеченное финансирование на расширение парка. 

В апреле сервис заработал в Сочи. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  2. 2 В 2017 году «Делимобиль» хочет расширять автопарк в три раза. Зачем?
  3. 3 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
  4. 4 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
  5. 5 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

29 апреля 2024

Neiry

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ