«Люблю плыть против течения»: основатель «Делимобиля» объяснил продолжение инвестиций в Россию

«Всегда использую простую логику: для выхода из бизнеса нужен аргумент. Таким аргументом может быть value [ценность]. Если есть предложение и оно соответствует стоимости компании, это один разговор. А если этого нет (а этого сейчас нет), то о чем может идти речь?» — сообщил Трани в интервью РБК.

Основатель сервиса считает, что у «Делимобиля» «большие перспективы развития, это лидер российского рынка каршеринга». По словам Трани, он видит необходимость запустить сервис в новых российских городах.

Отвечая на вопрос о том, мешает ли присутствие в России и Беларуси вести бизнес в других странах, Трани сказал, что «любит плыть против течения, когда есть смысл».

«Компания "Делимобиль" доказала, что смысл есть. Безусловно, какие-то дополнительные настройки пришлось внести после 24 февраля, однако радикальных изменений структура бизнеса не претерпела ни в России, ни в Беларуси. Сложности есть, но мы придерживаемся простой позиции — занимаемся бизнесом, а не политикой», — пояснил он.

«Делимобиль» присутствует в десяти городах России, парк насчитывает 20 тыс. автомобилей. В среднем в год его размер планируют увеличивать на 10–12 тыс. автомобилей, сообщил Трани.

Осенью 2021 года Delimobil Holding планировала провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах и и привлечь $200–240 млн или $230–276 млн в случае реализации опциона. Однако в последний момент размещение было отложено «из-за рыночных условий». Часть средств компания привлекла в виде трехлетнего облигационного займа на 3 млрд рублей, который 6 июля разместила «Каршеринг Руссия».

Винченцо Трани отметил, что компания заинтересована в продолжении работы над выходом на биржу, видит «большой потенциал» по IPO в Китае и ориентируется на 2023 год.

Фото на обложке: Telegram-канал «Делимобиля»