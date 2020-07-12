Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за отсутствия зарплаты
Профсоюз «Курьер» объявил о бессрочной приостановке работы доставщиков Delivery Club до полной выплаты задолженности по зарплате. Заявление опубликовано в Telegram-канале профсоюза.
Также в сообщении говорится о планах провести забастовку возле офиса собственника компании Mail.ru Group 9 июля 2020 года.
Число участников забастовки не уточняется. Ранее сообщалось, что в ней готовы участвовать более 70 курьеров. Тогда же стало известно, что 290 работников остаются без выплат с мая 2020 года. По этой причине профсоюз потребовал:
- выплатить долги по зарплате сотрудникам,
- пересмотреть трудовые договоры,
- отменить систему штрафов.
5 июля представитель Delivery Club сообщил, что долги по зарплате возникли из-за одного из логистических партнеров. Компания расторгла с ним договор и пообещала полностью погасить задолженность в ближайшие дни.
В заявлении профсоюза говорится, что курьеры так и не получили выплаты до конца рабочего дня 6 июля.
«Почему компания "Деливери Клаб" в СМИ сообщает неопределенный срок на выплату задолженности "в течение недели", но не говорит конкретной даты и времени? При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль», — отмечается в сообщении.
Также организация добавила новые требования:
- прекратить шантажом принуждать курьеров переходить на форму самозанятости;
- полностью отменить систему штрафов;
- немедленно восстановить незаконно уволенных курьеров.
Курьеры направили коллективные обращения в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы.
В ответ на обращение Delivery Club пообещала начать выплаты 7 июля.
«Мы рассчитываем, что первые курьеры получат выплаты сегодня. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому», — сообщили в пресс-службе.
Фото: Olga Viva / Shutterstock
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