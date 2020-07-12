Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за отсутствия зарплаты

Профсоюз «Курьер» объявил о бессрочной приостановке работы доставщиков Delivery Club до полной выплаты задолженности по зарплате. Заявление опубликовано в Telegram-канале профсоюза.

Также в сообщении говорится о планах провести забастовку возле офиса собственника компании Mail.ru Group 9 июля 2020 года.

Число участников забастовки не уточняется. Ранее сообщалось, что в ней готовы участвовать более 70 курьеров. Тогда же стало известно, что 290 работников остаются без выплат с мая 2020 года. По этой причине профсоюз потребовал:

выплатить долги по зарплате сотрудникам,

пересмотреть трудовые договоры,

отменить систему штрафов.

5 июля представитель Delivery Club сообщил, что долги по зарплате возникли из-за одного из логистических партнеров. Компания расторгла с ним договор и пообещала полностью погасить задолженность в ближайшие дни.

В заявлении профсоюза говорится, что курьеры так и не получили выплаты до конца рабочего дня 6 июля.

«Почему компания "Деливери Клаб" в СМИ сообщает неопределенный срок на выплату задолженности "в течение недели", но не говорит конкретной даты и времени? При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль», — отмечается в сообщении.

Также организация добавила новые требования:

прекратить шантажом принуждать курьеров переходить на форму самозанятости;

полностью отменить систему штрафов;

немедленно восстановить незаконно уволенных курьеров.

Курьеры направили коллективные обращения в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы.

В ответ на обращение Delivery Club пообещала начать выплаты 7 июля.

«Мы рассчитываем, что первые курьеры получат выплаты сегодня. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Olga Viva / Shutterstock