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Delivery Club начал продавать рекламные места в приложении и на рюкзаках курьеров

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сервис доставки еды Delivery Club начал продавать другим компаниям рекламные места в приложении и на рюкзаках курьеров. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Delivery Club начал продавать рекламные места в приложении и на рюкзаках курьеров

Кроме баннеров в приложении и брендирования рюкзаков Delivery Club предложил услугу по рассылке push-уведомлений, распространению пробников и листовок, а также заказ спецпроектов.

На первом этапе тестировать рекламу будут подключенные к Delivery Club рестораны и компании экосистемы Mail.ru Group. В дальнейшем сервис будет доступен всем потенциальным рекламодателям. 

Компания не раскрывает, сколько будет стоить размещение рекламы. Для каждого партнера будет разработан индивидуальный тариф, говорят в Delivery Club. Новая услуга позволит Delivery Club диверсифицировать доходы, рассчитывают в компании.

Delivery Club доступен в 150 городах России, более чем в 40 из которых работает собственная доставка. По данным сервиса, ежемесячно он осуществляет свыше 3,5 млн заказов.

Выручка Delivery Club в третьем квартале 2019 года (последние доступные данные) выросла на 191% и составила 1,24 млрд рублей. Другие финансовые показатели сервиса не раскрываются.

Как пишет РБК, основной конкурент Delivery Club, «Яндекс.Еда», пока не продает рекламу сторонним компаниям, но рассматривает разные варианты дополнительных услуг.

Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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