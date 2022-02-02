Дело о злоупотреблениях экс-главы РВК инвестициями в США и Британию вернули прокурору

Таганский районный суд Москвы вернул прокурору Денису Попову материалы уголовного дела в отношении экс-главы АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко после обнаружения грубых ошибок в обвинительном заключении.
По мнению суда, привлеченные к делу эксперты не смогли доказать никакого вреда при осуществлении инвестиций. Следствие настаивало, что ущерб достиг $2,2 млн. Повалко свою вину не признал, но остается под ограничением определенных действий. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Защита Повалко подала в суд ходатайство о грубых ошибках в обвинительном заключении. С частью из них судья согласилась. Квалификация экспертов не была подтверждена, вместо экономической экспертизы была проведена аналитическая. Определение окончательного ущерба следствие возложило на суд.
По информации защитников экс-главы РВК, также не удалось установить какими мотивами руководствовался Повалко — корыстными или «иной личной заинтересованности».
Если прокурор согласится с выводами судьи, то дело вернут в полицию.
За что преследуют Александра Повалко?
- В июне 2020 года Александра Повалко арестовали и отправили под домашний арест. Топ-менеджер стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Сначала главу РВК обвиняли в злоупотреблении полномочиями, что привело к потере $3,6 млн.
- По версии следствия, в 2012 году РВК и ее дочерняя компания в Великобритании RVC заключили договор на приобретение привилегированных акций британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников. Затем доля была продана Intel с минимальной прибылью.
- Сумма сделки составила $5 млн. Компания заплатила РВК $2 млн, а остальные $3 млн, согласно договору, должна была вернуть в 2022 году. Как считает следствие, Александр Повалко должен был ускорить возврат в Россию средств.
- Александр Повалко стал гендиректором РВК в декабре 2016 года, но в правоохранительных органах считают ответственным его. На момент заключения сделки с Intel директором РВК был Игорь Агамирзян, а затем его обязанности исполнял Евгений Кузнецов.
- Также Повалко инвестировал в якобы находящуюся в предбанкротном состоянии американскую компанию Alion Energy Inc. $600 тысяч без решения совета директоров РВК. По версии следствия, это было сделано «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц под видом выполнения международной инвестиционной деятельности».
- В сентябре 2020 года суд отстранил главу РВК от должности.
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Фото на обложке: pexels.com
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