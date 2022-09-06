Дело экс-главы РВК Александра Повалко снова вернулось в суд

Материалы уголовного дела бывшего гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь вернулись для рассмотрения в Таганский суд Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Столичная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу топ-менеджера, который неправомерно, по версии следствия, вкладывал деньги РВК в иностранные проекты и причинил этим компании ущерб на $2,2 млн.
Защита Повалко, который вину не признает, считает, что следствие не внесло ничего нового в текст обвинительного заключения.
В феврале 2022 года тот же суд вернул дело прокуратуре после обнаружения грубых ошибок в обвинительном заключении.
Подробнее о том, за что преследуют Александра Повалко, можно узнать здесь.
Фото на обложке: Unsplash
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