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Дело экс-главы РВК Александра Повалко снова вернулось в суд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Материалы уголовного дела бывшего гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь вернулись для рассмотрения в Таганский суд Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Дело экс-главы РВК Александра Повалко снова вернулось в суд

Столичная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу топ-менеджера, который неправомерно, по версии следствия, вкладывал деньги РВК в иностранные проекты и причинил этим компании ущерб на $2,2 млн.

Защита Повалко, который вину не признает, считает, что следствие не внесло ничего нового в текст обвинительного заключения.

В феврале 2022 года тот же суд вернул дело прокуратуре после обнаружения грубых ошибок в обвинительном заключении.

Подробнее о том, за что преследуют Александра Повалко, можно узнать здесь.

Фото на обложке: Unsplash

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