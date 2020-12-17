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На Demo Day бизнес-акселератора МФТИ выберут лучшие проекты

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

17 декабря пройдёт Demo Day бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт» в формате питч-сессии. По её итогам инвестиционно привлекательный стартап получит 300 тыс. рублей на развитие проекта от фонда Moscow Seed Fund. Следить за ходом мероприятия можно на YouTube после регистрации.

На Demo Day бизнес-акселератора МФТИ выберут лучшие проекты

Свои разработки презентуют 20 финалистов. Среди них:

  • PolymorPharma — технология модификации формы молекул известных лекарств и БАД для получения новых патентов производителям дженериков;
  • DeepMux — облачная платформа нового поколения с фокусом на машинное обучение;
  • Code.market — маркетплейс шаблонов готовых мобильных приложений и компонентов для разработчиков;
  • ARGUMENT — создание дополненной реальности для повышения скорости доставки информации до сотрудников и клиентов;
  • VeinVis — прибор для визуализации вен;
  • Calibrain — система, повышающая количество ресурсного времени сотрудника, предотвращающая выгорание и текучку персонала;
  • Logos Freedom — финансовый помощник для инвестирования с нуля;
  • BD Lab — автономный и компактный модуль компьютерного зрения для анализа данных видеонаблюдения без дорогих серверов;
  • PEERS — система локального позиционирования на основе технологии сверхширокополосного радио (UWB) для контроля техники безопасности;
  • eLoto — продукт, предназначенный для сокращения простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ.

По завершении презентаций каждый зритель может пообщаться с представителями любого проекта в Microsoft Teams. Регистрация на сайте.

Фото на обложке: G-Stock Studio/shutterstock.com

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