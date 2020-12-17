На Demo Day бизнес-акселератора МФТИ выберут лучшие проекты

Ирина Печерская
17 декабря пройдёт Demo Day бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт» в формате питч-сессии. По её итогам инвестиционно привлекательный стартап получит 300 тыс. рублей на развитие проекта от фонда Moscow Seed Fund. Следить за ходом мероприятия можно на YouTube после регистрации.
На Demo Day бизнес-акселератора МФТИ выберут лучшие проектыИрина Печерская
Свои разработки презентуют 20 финалистов. Среди них:
- PolymorPharma — технология модификации формы молекул известных лекарств и БАД для получения новых патентов производителям дженериков;
- DeepMux — облачная платформа нового поколения с фокусом на машинное обучение;
- Code.market — маркетплейс шаблонов готовых мобильных приложений и компонентов для разработчиков;
- ARGUMENT — создание дополненной реальности для повышения скорости доставки информации до сотрудников и клиентов;
- VeinVis — прибор для визуализации вен;
- Calibrain — система, повышающая количество ресурсного времени сотрудника, предотвращающая выгорание и текучку персонала;
- Logos Freedom — финансовый помощник для инвестирования с нуля;
- BD Lab — автономный и компактный модуль компьютерного зрения для анализа данных видеонаблюдения без дорогих серверов;
- PEERS — система локального позиционирования на основе технологии сверхширокополосного радио (UWB) для контроля техники безопасности;
- eLoto — продукт, предназначенный для сокращения простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ.
По завершении презентаций каждый зритель может пообщаться с представителями любого проекта в Microsoft Teams. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: G-Stock Studio/shutterstock.com
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