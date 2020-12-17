17 декабря пройдёт Demo Day бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт» в формате питч-сессии. По её итогам инвестиционно привлекательный стартап получит 300 тыс. рублей на развитие проекта от фонда Moscow Seed Fund. Следить за ходом мероприятия можно на YouTube после регистрации.

На Demo Day бизнес-акселератора МФТИ выберут лучшие проекты