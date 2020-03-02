В Москве состоится День открытых данных

6 и 7 марта пройдет День открытых данных, посвященный доступности информации о действиях государственной власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества. В рамках мероприятия пройдут лекции, воркшопы и награждение победителей конкурсов. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

На Дне открытых данных выступят спикеры ― дата-журналисты, представители некоммерческих организаций, государственной власти, вузов, дизайнеры, аналитики и другие специалисты. Они обсудят несколько тем:

открытость государственных органов власти и организаций;

данные в городских проектах;

журналистику данных;

визуализацию данных;

важность данных для социальных проектов;

этические вопросы и приватность данных.

В рамках мероприятия пройдут воркшопы, участники которых научатся искать, анализировать и визуализировать открытые данные. Также наградят победителей конкурса микрогрантов Open Grants для проектов с открытым исходным кодом и Всероссийской датавиз-премии.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Дня открытых данных.

Фото на обложке: Chris Ried/Unsplash