В Москве состоится День открытых данных
6 и 7 марта пройдет День открытых данных, посвященный доступности информации о действиях государственной власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества. В рамках мероприятия пройдут лекции, воркшопы и награждение победителей конкурсов. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.
На Дне открытых данных выступят спикеры ― дата-журналисты, представители некоммерческих организаций, государственной власти, вузов, дизайнеры, аналитики и другие специалисты. Они обсудят несколько тем:
- открытость государственных органов власти и организаций;
- данные в городских проектах;
- журналистику данных;
- визуализацию данных;
- важность данных для социальных проектов;
- этические вопросы и приватность данных.
В рамках мероприятия пройдут воркшопы, участники которых научатся искать, анализировать и визуализировать открытые данные. Также наградят победителей конкурса микрогрантов Open Grants для проектов с открытым исходным кодом и Всероссийской датавиз-премии.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Дня открытых данных.
Фото на обложке: Chris Ried/Unsplash
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