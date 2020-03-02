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В Москве состоится День открытых данных

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6 и 7 марта пройдет День открытых данных, посвященный доступности информации о действиях государственной власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества. В рамках мероприятия пройдут лекции, воркшопы и награждение победителей конкурсов. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

В Москве состоится День открытых данных

На Дне открытых данных выступят спикеры ― дата-журналисты, представители некоммерческих организаций, государственной власти, вузов, дизайнеры, аналитики и другие специалисты. Они обсудят несколько тем:

  • открытость государственных органов власти и организаций;
  • данные в городских проектах;
  • журналистику данных;
  • визуализацию данных;
  • важность данных для социальных проектов;
  • этические вопросы и приватность данных.

В рамках мероприятия пройдут воркшопы, участники которых научатся искать, анализировать и визуализировать открытые данные. Также наградят победителей конкурса микрогрантов Open Grants для проектов с открытым исходным кодом и Всероссийской датавиз-премии.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Дня открытых данных.

Фото на обложке: Chris Ried/Unsplash

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