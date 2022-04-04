Россияне пожаловались на отказ банков в кредитных каникулах

Россияне пожалолись на трудности с получением кредитных каникул. Крупнейшие банки получили более 10 тыс. заявок, но одобрили 30-50%.
ВТБ получил около 7 тыс. заявок, «Райффайзенбанк» — 3500, «Почта-банк» предоставил канкулы более 3 тыс. клиентам, но не раскрыл количество полученных заявок, в «Росбанк» подали 1200 заявок, пишет «Коммерсантъ».
Кредитные каникулы можно оформить на ипотеку, потребкредиты, автокредиты и долг по кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. В законе прописаны и лимиты на них, по которым можно получить отсрочку: по ипотеке он составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов 4 млн или 3 млн рублей; по автокредиту составляет 700 тыс. рублей, по потребкредитам — 300 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс.рублей.
Большинство заемщиков получают отказы из-за несоответствия требованиям, существующих просрочек или уже действующих каникул. Эксперты признают условия программы слишком жесткими, считая нужным их изменить законодательно.
В службе финансового уполномоченного уточнили, что у кредитных организаций могут возникнуть риски при немотивированном отказе заемщикам. Клиент может обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и принуждении банка к изменению условий договора.
В середине марта Минэкономразвития назвало отрасли, которые могут рассчитывать на отсрочку по кредитам. Это сельское хозяйство, ритейл, общепит, медицина, IT, туризм, культура, наука и обрабатывающее производство. Кредитные каникулы на полгода смогут оформить те, кто заключил договор до 1 марта 2022 года. Получить отсрочку можно обратившись в банк до 30 сентября 2022 года. До этого же срока на получение отсрочки по кредитам могут рассчитывать клиенты Сбербанка, если их доход снизился более чем на 30%.
Фото на обложке: vovidzha /
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