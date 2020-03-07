«Детский мир» сделал запасы до конца августа на случай прекращения поставок из Китая

Ритейлер детских товаров «Детский мир» сделал запасы из-за распространения коронавируса. Их хватит до конца августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора ритейлера Владимира Чирахова.

Чирахов заявил, что «Детский мир» подготовился к «плохому сценарию» и купил дополнительные запасы на 2 млрд рублей.

Товаров, по его оценке, хватит до конца августа — они обеспечат спрос в высокий сезон перед началом учебного года. Эти меры были предприняты на случай полной остановки поставок из Китая.

Всего, по собственным данным компании, 50% продаваемых в «Детском мире» товаров произведены в Китае.

В ноябре АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ритейлера «Детский мир».

До сделки у АФК «Система» было 52% «Детского мира», у РКИФа — 14%, у менеджмента — 2%, остальное — в свободном обращении. После сделки АФК и РКИФ сохранили 33,4% и 9% соответственно. В свободном обращении осталось 57,6%.