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«Детский мир» сделал запасы до конца августа на случай прекращения поставок из Китая

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Ритейлер детских товаров «Детский мир» сделал запасы из-за распространения коронавируса. Их хватит до конца августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора ритейлера Владимира Чирахова.

«Детский мир» сделал запасы до конца августа на случай прекращения поставок из Китая

Чирахов заявил, что «Детский мир» подготовился к «плохому сценарию» и купил дополнительные запасы на 2 млрд рублей.

Товаров, по его оценке, хватит до конца августа — они обеспечат спрос в высокий сезон перед началом учебного года. Эти меры были предприняты на случай полной остановки поставок из Китая.

Всего, по собственным данным компании, 50% продаваемых в «Детском мире» товаров произведены в Китае.

В ноябре АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ритейлера «Детский мир». 

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До сделки у АФК «Система» было 52% «Детского мира», у РКИФа — 14%, у менеджмента — 2%, остальное — в свободном обращении. После сделки АФК и РКИФ сохранили 33,4% и 9% соответственно. В свободном обращении осталось 57,6%.

Фото: Billion Photos / Shutterstock

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