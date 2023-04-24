«Детский мир» может потратить до 35 млрд рублей на выкуп акций в рамках трансформации

«Детский мир» может выплатить не согласившимся с трансформацией компании акционерам до 35 млрд рублей за выкуп их бумаг, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет организации.
Речь идет об акционерах, которые откажутся от выкупа своей доли в ООО «ДМ». Как указано в документе, стоимость акции будет не ниже 71,5 рубля за штуку. При этом точное число держателей акций, которые решат выйти из капитала, сейчас не установлено. Так, предполагаемая сумма выплат варьируется в диапазоне от 25 млрд до 35 млрд рублей.
В отчете также сказано, что предложение по продаже бумаг состоится в период с мая-июня по август текущего года.
Ритейлер объявил о переходе компании в частный бизнес осенью 2022 года. Такое решение принято в связи с давлением санкций, они особенно сказывались на работе «Детского мира», поскольку иностранные инвестиционные фонды занимали существенную долю в структуре уставного капитала.
В конце года акционеры большинством голосов одобрили реструктуризацию в формате выделения ООО «ДМ». В тот период компания установила порог на выплаты в рамках выкупа акций в размере не более 10% от стоимости чистых активов. Это около 1,6 млрд рублей.
Фото на обложке: Semiglass /
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