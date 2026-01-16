Девелоперы не сдали почти 50% заявленных в 2025-м офисов

По итогам 2025 года столичные девелоперы отложили ввод почти 50% офисных площадей, анонсированных в начале года. По данным «Ведомостей», это стало максимальным показателем с 2015 года как по площади, так и по объёму. Для сравнения: в 2024 году переносы затронули 44%.

Обычно доля не введённых проектов не превышает 40%

Согласно анализу консалтинговой компании CORE.XP, 2025 год стал рекордным по масштабам переноса офисных объектов. Руководитель департамента офисной недвижимости компании Ирина Хорошилова заявила «Ведомостям», что рекорд установлен одновременно по двум показателям — и по метрам, и по доле проектов.

Оценки других участников рынка показывают схожую картину. Партнёр инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков рассказал «Ведомостям», что в раньше переносилось около 40% объектов.

Крупные проекты сдвинулись на 2026–2028 годы

Среди объектов, ввод которых был перенесён на 2026 год, агентство недвижимости Invest7 называет:

офисы площадью 82 080 кв. м в МФК «Сберсити» — офисная часть крупного многофункционального проекта на западе Москвы, который развивает структура Сбербанка;





Sidney City — бизнес-центр в составе крупного девелоперского проекта от частной инвестиционно-строительной компании ФСК;





Opus — офисный комплекс, который строит Pioneer Group;





Fili Center — бизнес-центр в районе Фили, проект девелопера «Форп»;





«Зиларт Grand» — офисные площади в составе многофункционального проекта «Зиларт» от ЛСР;





Qoob — бизнес-центр класса А, ориентированный на корпоративных арендаторов, проект девелопера Dominanta.

По словам партнёра консалтинговой компании Ricci Дмитрия Жидкова, сроки сдачи штаб-квартиры Яндекс площадью 170 100 кв. м, которую строит MR Group, сдвинулись сразу на 2028 год.

На сдачу площадей влияет длинный инвестиционный цикл

Руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова отмечает, что перенос сроков — стандартная практика для офисного рынка с длинным инвестиционным циклом. Рост переносов связан с увеличением объёмов строительства и тем, что многие проекты стартовали 3–4 года назад — в период разрыва логистических цепочек.

При этом, по её словам, рынок постепенно адаптируется. Цифры указывают на то, что средняя задержка ввода сократилась местами в два раза:

в 2024 году — 1–1,5 года;





в 2025 году — 6–12 месяцев.

Административные и финансовые факторы влияют на сроки сдачи

Эксперты издания «Ведомости» также указывают на усложнение административных процедур и рост сроков получения разрешений на ввод в эксплуатацию. Дополнительное давление создают рост себестоимости строительства, сложности с проектным финансированием и задержки подрядчиков.

В частности, при строительстве бизнес-центра Opus девелопер Pioneer столкнулся с дефицитом квалифицированных специалистов, из-за чего сроки сдачи проекта были официально перенесены.

Девелоперы пользуются преимуществом отсутствия санкций

Отдельно эксперты «Ведомостей» отмечают специфику коммерческой недвижимости: в отличие от рынка жилья, санкции за перенос сроков ввода офисов чаще всего либо не прописаны в договорах, либо применяются в исключительных случаях. Это позволяет девелоперам корректировать график реализации проектов в зависимости от рыночной ситуации.