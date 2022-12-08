Датамайнер узнал дату выхода видеоигры Diablo IV

Специалист по анализу «больших данных» узнал дату выхода долгожданной видеоигры Diablo IV. Сроки релиза новой части популярной RPG неоднократно переносили, в том числе из-за харассмент-скандала, который произошел в Activision Blizzard в прошлом году.

Предполагаемую дату релиза Diablo IV узнал датамайнер под ником Aggiornamenti Lumia, о чем рассказал в Twitter. По его сведениям, релиз видеоигры пройдет 5 или 6 июня 2023 года.

Чтобы выяснить, когда Activision Blizzard выпустит долгожданную игру, датамайнер проанализировал данные Microsoft Store – игра выйдет в том числе на Xbox и будет занимать около 80 Гб. Для покупки будут доступны три издания RPG: стандартное, Deluxe и Ultimate.

Разработчики Diablo IV опровергли ранее опубликованную инсайдерами информацию о том, что игра выйдет в апреле 2023 года. Ожидается, что Activision Blizzard официально представит RPG на The Game Awards, которая состоится в ближайшие дни.

Diablo IV осталась без ключевых разработчиков, которых уволили из-за харассмент-скандала в 2021 году. В ноябре прошлого года Activision Blizzard объявила о переносе релиза Diablo IV, не назвав конкретных сроков.

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