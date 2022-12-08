Датамайнер узнал дату выхода видеоигры Diablo IV

Специалист по анализу «больших данных» узнал дату выхода долгожданной видеоигры Diablo IV. Сроки релиза новой части популярной RPG неоднократно переносили, в том числе из-за харассмент-скандала, который произошел в Activision Blizzard в прошлом году.
Предполагаемую дату релиза Diablo IV узнал датамайнер под ником Aggiornamenti Lumia, о чем рассказал в Twitter. По его сведениям, релиз видеоигры пройдет 5 или 6 июня 2023 года.
Чтобы выяснить, когда Activision Blizzard выпустит долгожданную игру, датамайнер проанализировал данные Microsoft Store – игра выйдет в том числе на Xbox и будет занимать около 80 Гб. Для покупки будут доступны три издания RPG: стандартное, Deluxe и Ultimate.
Разработчики Diablo IV опровергли ранее опубликованную инсайдерами информацию о том, что игра выйдет в апреле 2023 года. Ожидается, что Activision Blizzard официально представит RPG на The Game Awards, которая состоится в ближайшие дни.
Diablo IV осталась без ключевых разработчиков, которых уволили из-за харассмент-скандала в 2021 году. В ноябре прошлого года Activision Blizzard объявила о переносе релиза Diablo IV, не назвав конкретных сроков.
Фото на обложке: Luca Lorenzelli /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правительству предложили выбрать институт для борьбы с влиянием игр на детей
- 2 В России предложили создать систему идентификации пользователей компьютерных игр
- 3 Никаких наличных: все больше детей предпочитают игровую валюту карманным деньгам
- 4 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
- 5 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
14 декабря 2022
18 декабря 2022