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«Диасофт» установил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Финтех-компания «Диасофт» установила ценовой диапазон IPO на уровне от 4 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей за акцию. Ранее компания сообщала о планах разместить акции на Московской бирже в феврале.

«Диасофт» установил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

«Диасофт» хочет привлечь 4,14 млрд рублей, базовый размер IPO составит 800 тыс. акций или 8% акционерного капитала. Предложение составят 5 тыс. акций, выпущенных в рамках допэмиссии, и 3 тыс. акций действующих акционеров.

В ходе размещения преимущественное право действующих акционеров на приобретение бумаг.

«Также действующие акционеры Компании предоставят пакет Акций в размере до 15% от Базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже», — говорится в сообщении компании.

В «Диасофт» рассчитывают, что торги на Мосбирже начнутся 16 февраля. Акции войдут во второй уровень листинга с тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

Сбор заявок пройдет с 7 февраля по 14 февраля.

Как ранее говорил гендиректор компании Александр Глазков, «Диасофт» направит привлеченные в ходе IPO средства на укрепление позиций в том числе на нефинансовых рынках.

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Ранее первое в 2024 году IPO провел оператор каршеринга «Делимобиль». Компания смогла привлечь 4,2 млрд рублей, IPO прошло по верхней границе диапазона или 265 рублей. Зафиксирован повышенный интерес к бумагам компании со стороны институциональных инвесторов.

Фото на обложке: Drozd Irina / Shutterstock

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