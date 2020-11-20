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Китайский сервис такси DiDi будет запущен в 15 городах России

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Китайский агрегатор такси DiDi объявил о запуске своего приложения для жителей 15 российских городов. Это произойдет 24 ноября. Ранее сервис работал только в Казани. Об этом DiDi Russia (DiDI Россия) сообщила на своем YouTube-канале.

Китайский сервис такси DiDi будет запущен в 15 городах России

Услугами такси DiDi можно будет воспользоваться в Белгороде, Брянске, Владимире, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе и Чебоксарах. В компании отметили, что в новых городах для пассажиров будут предложены скидки.

«У нас в новых городах, вместе с Казанью, выбрано 66 новых рекомендованных парков-партнеров ... Эти партнеры доступны также в приложении», — рассказал представитель DiDi в России

Он также отметил, что парки-партнеры есть в каждом из указанных городов и они смогут помочь водителям брендировать машины и подключиться к сервису. Брендирование начнется 23 ноября.

По заявлению компании, комиссия для водителей такси DiDi составит 9,5%.

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

Сервис DiDi заработал в России с августа текущего года. Городом запуска была выбрана Казань.

Также летом стало известно, что компания рассматривает возможность приобретения российского бизнеса международной экспресс-доставки Dostavista.

Фото: alexfan32 / Shutterstock

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