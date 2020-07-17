Стали известны сроки запуска «китайского Uber» в России

Китайский агрегатор такси DiDi начнет работу на российском рынке с Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке такси.

Такие уведомления начали приходить водителям сервиса, пояснил один из собеседников. По его словам, DiDi начнет работать уже в ближайшие недели.

Также DiDi рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Информация о поиске водителей в Казани появилась на сервисе объявлений «Авито». В нем говорится, что набором водителей для DiDi занимается OOO «Юником». Компания называет себя официальным представителям DiDi в России и предлагает соискателям доход от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий.

По указанному в объявлении номеру телефона РБК сообщили, что DiDi начнет работу в августе этого года, не уточнив конкретную дату, и пока сервис будет работать только в Казани.

Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус».