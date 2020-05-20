«Китайский Uber» зарегистрировал компанию в России

ООО «Диди Мобилити Рус», согласно данным системы «Контур.Фокус», было зарегистрировано 23 декабря 2019 года. Почти 100% в компании принадлежит «Диди Мобилити Пте. ЛТД.» (Сингапур), менее 0,1% числится за «Трэвис Интернейшнл Груп Гонконг Лимитед».

Офис компании находится в Москве на Ленинградском шоссе.

За все время у организации уже сменились два генеральных директора. Первый — Геннадий Годяев — проработал на этой должности чуть менее пяти месяцев. Вместо него с 12 мая компанией руководит Евгений Школун. Он не ответил на вопросы Rusbase.

Didi Chuxing начала поиски сотрудников в России в январе 2020 года, сообщало РБК. Компания размещала на сайте LinkedIn вакансию PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге.

Также в январе стало известно, что Didi Chuxing уже провела в России несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера. Однако все детали функционала компания не раскрывала.

Didi Chuxing — крупнейший китайский сервис каршеринга и заказа такси, запущенный в 2012 году Alibaba Group. Компания несколько лет подряд покупает доли в перспективных предприятиях Латинской Америки, Азии и даже Восточной Европы.

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