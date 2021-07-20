Россияне пожаловались на трудности в поиске работы — исследование

Большинство россиян (41%) заявили, что найти работу или подработку в своей сфере стало сложнее. При этом треть из респондентов испытывали трудности и раньше. Кроме того, половина граждан отмечает снижение доходов.

В исследовании платформы для удаленной работы Zlaker участвовали около 1000 человек в разных регионах России, пишет «Прайм».

Еще 32% опрошенных сообщили, что ситуация на рынке труда осталась такой же трудной, как раньше. При этом 7% респондентов стало легче, а 20% не следят за рынком труда.

Как выяснили эксперты, большая часть россиян склонна негативно оценивать изменения в своей отрасли: почти 40% считают, что ситуация значительно ухудшилась, еще 21% считают, что изменилась в худшую сторону, пусть и не критично.

По результатам опроса 50% россиян отмечают снижение доходов с начала 2021 года, 22% сохранили прежний достаток, а 14% смогли его увеличить.

Президент Владимир Путин 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года — 4,9%. Вместе с тем, он отметил, что «это средний показатель», и многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу.

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Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock