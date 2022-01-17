Digital Horizon раскрыл вложения в американский сервис для оплаты онлайн-заказов Bolt

Венчурный фонд Digital Horizon повторно инвестировал в капитал американского чекаут-сервиса Bolt и раскрыл общие вложения в платформу — они составили $40 млн за два раунда. Новые инвестиции фонд предоставил в рамках раунда Е, сообщил RB.RU представитель Digital Horizon.

В рамках последнего раунда Bolt привлек $355 млн, его лидировал фонд BlackRock, также в сделке участвовали новые инвесторы — Schonfeld, Invus Opportunities, H.I.G. Growth и CE Innovation Capital.

Первый раз Digital Horizon вошел в капитал Bolt в октябре прошлого года в раунде D на сумму $393 млн. Тогда в Digital Horizon не раскрыли сумму инвестиций и детали сделки. После закрытия сделки Bolt оценивается в $6 млрд.

Bolt позволяет оформлять и оплачивать онлайн-заказы в один клик на тысячах сайтов. Покупателю нужно один раз зарегистрироваться в сервисе, после чего авторизация в магазинах-партнерах будет происходить автоматически.

По данным на октябрь 2021 года, сервис используют более 10 млн пользователей. Платформа планирует увеличить их число до 100 млн в ближайшие 1,5 года.

«Мы верим в будущее открытых — децентрализованных — систем, которые позволяют расти независимым игрокам. Это возможно только в том случае, если клиенты будут получать при покупках опыт, сравнимый с тем, что им дают экосистемные крупные игроки. Bolt — пример инструмента, который позволяет онлайн-ритейлерам без значительных инвестиций в разработку улучшать метрики и растить бизнес», — сообщил основатель и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман.

Digital Horizon — инвестиционная компания со штаб-квартирой в Лондоне, офисами в Москве и Тель-Авиве. Digital Horizon управляет двумя мультистадийными фондами, посделочным фондом поздних стадий и венчур билдером. Основной инвестиционный фокус — финансовые технологии и корпоративное программное обеспечение. В портфеле фонда такие стартапы, как Klarna, Lemonade, Monday.com, Ably и Bolt.

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