В 2023 году среди россиян резко подскочил спрос на визы цифровых кочевников

Интерес россиян к визам цифровых кочевников (Digital Nomad) за январь-апрель 2023 года вырос почти в пять раз, или на 375%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании консалтинговой компании ZNV Consult, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Для сравнения: за этот же период спрос на стартап-визы среди соотечественников вырос всего на 30%.
Наиболее привлекательными странами для получения визы цифровых кочевников для россиян оказались Испания (37% от всех запросов), Португалия (17,5%), Хорватия (8,5%), Черногория (7,1%), Италия (7%), Аргентина (5,3%) и Греция (4%).
Наименее популярные направления — Вьетнам (0,25% от всех запросов), Чехия (0,25%), Коста-Рика (0,3%), Мексика (0,4%), Эстония (0,4%), Грузия (0,6%), Объединенные Арабские Эмираты (0,76%).
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Чаще всего визами цифровых кочевников в 2023 году интересовались жители Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов.
«На данный момент виза Digital Nomad является одним из самых простых способов для российских специалистов и предпринимателей легализоваться в одной из стран ЕС. По нашим прогнозом, в этом году виза цифровых кочевников имеет все шансы стать одной из самых востребованных программ в Европе для переезда», — сообщила гендиректор ZNV Consult Наталья Загуменных.
Специалисты ZNV Consult проанализировали данные из открытых источников, а также собственные данные. В качестве метода исследования использовали контент-анализ. За январь-апрель 2023 года аналитики зафиксировали 15,6 тыс. запросов на визу цифровых кочевников, за тот же период 2022 года — 3,3 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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