Павел Дуров объявил глобальное «Цифровое сопротивление»

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к разработчикам, которые поддерживали мессенджер во время блокировки в России. В своем телеграм-канале он призвал их направить усилия на страны, в которых Telegram находится под запретом — Иран и Китай.

«В течение последних двух лет нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию «разблокировки», чтобы опередить цензоров. Я горжусь тем, чего мы достигли — это уникальная технология среди социальных сетей. Мы не хотим, чтобы она стала ржавой и устаревшей. Поэтому мы решили направить антицензурные ресурсы туда, где Telegram по-прежнему запрещен правительствами — в Иран и Китай», — написал Дуров.

Создатель Telegram добавил, что разработчики должны быть готовы к новым вызовам, потому что политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой. Как считает Дуров, другие страны тоже могут попытаться заблокировать мессенджеры, ориентированные на конфиденциальность.

«"Цифровое сопротивление" не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Оно становится глобальным, и это только начало», — заявил основатель Telegram.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram. Мессенджер был заблокирован в России с апреля 2018 года из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

По словам Дурова, во время запрета пользовательская база Telegram в России удвоилась: в мае этого года из 400 млн активных пользователей мессенджера как минимум 30 млн пользователей были из России.