15 декабря прошла онлайн-конференция Digital Retail 2020, на которой эксперты обсудили инструменты, которые помогут выстроить бизнес-процессы и увеличить продажи в наступающем году. Какие именно — в кратком обзоре.

На Digital Retail рассказали, как создавать и развивать отношения с онлайн-покупателями в 2021 году