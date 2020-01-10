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Rusbase ищет директора по рекламе
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Команда Rusbase
В команду Rusbase требуется руководитель рекламного отдела.
Rusbase ищет директора по рекламеКоманда Rusbase
Мы ищем амбициозного и активного человека, который возьмет в свои руки продажи рекламных и спонсорских возможностей Rusbase.
Обязанности:
- руководство рекламным отделом;
- выполнение ежеквартального плана по рекламным сборам рекламного отдела;
- продажи рекламных возможностей https://rb.ru прямым рекламодателям и агентствам;
- продажи спонсорских пакетов мероприятий;
- контроль рекламных размещений и спонсорств;
- формирование новых рекламных пакетов сайта https://rb.ru;
- формирование спонсорских пакетов по мероприятиям;
Требования:
- опыт продаж рекламных возможностей в интернет-медиа обязателен;
- опыт продаж спонсорств мероприятий будет преимуществом;
Условия:
- заработная плата: фиксированный оклад + процент с продаж (обсуждается);
- график 5/2;
- испытательный срок 2 месяца;
- офис на Патриарших прудах (м.Маяковская, м.Тверская);
- дружная команда, интересные проекты и возможности для креатива.
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