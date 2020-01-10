Rusbase ищет директора по рекламе

Мы ищем амбициозного и активного человека, который возьмет в свои руки продажи рекламных и спонсорских возможностей Rusbase.

Обязанности:

руководство рекламным отделом;

выполнение ежеквартального плана по рекламным сборам рекламного отдела;

продажи рекламных возможностей https://rb.ru прямым рекламодателям и агентствам;

продажи спонсорских пакетов мероприятий;

контроль рекламных размещений и спонсорств;

формирование новых рекламных пакетов сайта https://rb.ru;

формирование спонсорских пакетов по мероприятиям;

Требования:

опыт продаж рекламных возможностей в интернет-медиа обязателен;

опыт продаж спонсорств мероприятий будет преимуществом;

Условия: