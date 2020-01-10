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Rusbase ищет директора по рекламе

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Команда Rusbase
Команда Rusbase

Редактор проекта Rusbase

Команда Rusbase

В команду Rusbase требуется руководитель рекламного отдела.

Rusbase ищет директора по рекламе

Мы ищем амбициозного и активного человека, который возьмет в свои руки продажи рекламных и спонсорских возможностей Rusbase.

 

Обязанности: 

  • руководство рекламным отделом;
  • выполнение ежеквартального плана по рекламным сборам рекламного отдела;
  • продажи рекламных возможностей https://rb.ru прямым рекламодателям и агентствам;
  • продажи спонсорских пакетов мероприятий;
  • контроль рекламных размещений и спонсорств;
  • формирование новых рекламных пакетов сайта https://rb.ru;
  • формирование спонсорских пакетов по мероприятиям;

 

Требования:

  • опыт продаж рекламных возможностей в интернет-медиа обязателен;
  • опыт продаж спонсорств мероприятий будет преимуществом;

 

Условия:

  • заработная плата: фиксированный оклад + процент с продаж (обсуждается);
  • график 5/2;
  • испытательный срок 2 месяца;
  • офис на Патриарших прудах (м.Маяковская, м.Тверская);
  • дружная команда, интересные проекты и возможности для креатива.

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