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Стартап LTA с инвестициями сооснователя Google Сергея Брина собрал первый дирижабль

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап LTA с инвестициями сооснователя Google представил первый дирижабль собственной разработки. Летательный аппарат длиной 120 метров предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Bloomberg отметил, что это первый жесткий дирижабль такого масштаба, построенный с 1930-х годов.

Стартап LTA с инвестициями сооснователя Google Сергея Брина собрал первый дирижабль

Американский стартап LTA впервые показал дирижабль собственной разработки, передает Bloomberg. Презентация с летательным аппаратом также размещена на сайте LTA.

Дирижабль длиной 120 метров предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Его грузоподъемность составляет 28 тонн. Летательный аппарат оснащен электропропеллерами, гондолами для пилотов и пассажиров. Дирижабль может преодолеть около 3700 км за один полет.

LTA планирует построить еще один дирижабль длиной 185 метров и грузоподъемностью до 200 тонн – в несколько раз больше, чем у авиалайнера Boeing 747, указывает агентство.

Bloomberg отметил, что это первый жесткий дирижабль такого масштаба, построенный с 1930-х годов.

LTA работала в режиме секретности с момента основания в 2016 году по указанию Сергея Брина – сооснователя Google и одного из инвесторов проекта. Сумма инвестиций Брина в разработку дирижабля не раскрывается, но сотрудники LTA оценивают ее в $250 млн.

Фото: LTA, Bloomberg

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