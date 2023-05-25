Стартап LTA с инвестициями сооснователя Google Сергея Брина собрал первый дирижабль

Стартап LTA с инвестициями сооснователя Google представил первый дирижабль собственной разработки. Летательный аппарат длиной 120 метров предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Bloomberg отметил, что это первый жесткий дирижабль такого масштаба, построенный с 1930-х годов.
Американский стартап LTA впервые показал дирижабль собственной разработки, передает Bloomberg. Презентация с летательным аппаратом также размещена на сайте LTA.
Дирижабль длиной 120 метров предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Его грузоподъемность составляет 28 тонн. Летательный аппарат оснащен электропропеллерами, гондолами для пилотов и пассажиров. Дирижабль может преодолеть около 3700 км за один полет.
LTA планирует построить еще один дирижабль длиной 185 метров и грузоподъемностью до 200 тонн – в несколько раз больше, чем у авиалайнера Boeing 747, указывает агентство.
Bloomberg отметил, что это первый жесткий дирижабль такого масштаба, построенный с 1930-х годов.
LTA работала в режиме секретности с момента основания в 2016 году по указанию Сергея Брина – сооснователя Google и одного из инвесторов проекта. Сумма инвестиций Брина в разработку дирижабля не раскрывается, но сотрудники LTA оценивают ее в $250 млн.
Фото: LTA, Bloomberg
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