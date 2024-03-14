Discord начал блокировать доступ к серверам с запрещенной в России информацией. Ранее Роскомнадзор включил сервис в реестр социальных сетей – это значит, что Discord грозит штраф до 8 млн рублей за невыявление такой информации и открытый доступ к ней.

Discord начал блокировать доступ к серверам с запрещенной в России информацией