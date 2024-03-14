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Discord начал блокировать доступ к серверам с запрещенной в России информацией

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Discord начал блокировать доступ к серверам с запрещенной в России информацией. Ранее Роскомнадзор включил сервис в реестр социальных сетей – это значит, что Discord грозит штраф до 8 млн рублей за невыявление такой информации и открытый доступ к ней.

Discord начал блокировать доступ к серверам с запрещенной в России информацией

Сервис для общения Discord начал блокировать доступ к серверам с информацией, признанной в России запрещенной. Внимание на сообщения пользователей об этом обратил «Хабр». 

Пользователи получают уведомление о недоступности серверов, на которых обсуждается или публикуется информация с запрещенным в РФ контентом.

Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей 12 марта. Это значит, что сервис должен самостоятельно выявлять и блокировать размещенную на своем ресурсе запрещенную в РФ информацию. За нарушение закона грозит штраф в размере до 8 млн рублей.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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