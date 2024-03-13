Discord и Yappy пополнили реестр социальных сетей Роскомнадзора. Теперь сервисы должны самостоятельно выявлять и блокировать размещенную информацию. На данный момент в реестр 15 участников.
Роскомнадзор расширил список участников реестра социальных сетей. В него внесли Discord и Yappy, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Теперь в реестре 15 интернет-ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен», RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
«Согласно закону о самоконтроле (530-ФЗ) соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию — детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент и др.», – отметили в Роскомнадзоре.
Участники реестра обязаны разместить форму для обратной связи пользователей, чтобы те могли пожаловаться на размещение запрещенного контента.
За нарушение закона сервисам-участникам реестра грозит штраф до 8 млн рублей.
Фото на обложке: Ink Drop /
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