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Discord и Yappy пополнили реестр социальных сетей Роскомнадзора

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Discord и Yappy пополнили реестр социальных сетей Роскомнадзора. Теперь сервисы должны самостоятельно выявлять и блокировать размещенную информацию. На данный момент в реестр 15 участников.

Discord и Yappy пополнили реестр социальных сетей Роскомнадзора

Роскомнадзор расширил список участников реестра социальных сетей. В него внесли Discord и Yappy, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теперь в реестре 15 интернет-ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен», RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.

«Согласно закону о самоконтроле (530-ФЗ) соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию — детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент и др.», – отметили в Роскомнадзоре. 

Участники реестра обязаны разместить форму для обратной связи пользователей, чтобы те могли пожаловаться на размещение запрещенного контента.

За нарушение закона сервисам-участникам реестра грозит штраф до 8 млн рублей.

Фото на обложке: Ink Drop / Shutterstock

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