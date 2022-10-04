«Кассир.ру» потребовал от «Яндекса» компенсации за дискриминацию

Национальный билетный оператор «Кассир.ру» потребовал от «Яндекса» 328 млн рублей в качестве компенсации за дискриминацию. Представители сервиса уверены, что из-за создания «Яндексом» обогащенных ответов в поисковой выдаче «Кассир.ру» недосчитался пользователей. Оператор может подать иск, если компании не придут к соглашению в досудебном порядке, пишет «Коммерсанъ».

Чтобы выиграть дело, «Кассир.ру» нужно будет доказать в цифрах процент оттока пользователей из-за действий «Яндекса», а также то, что этот отток не связан с какими-либо другими обстоятельствами, сказала партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Такие споры самые сложные, так как необходимо доказать размер дохода, который мог быть получен, достаточно тяжело: для этого требуется большой объем финансовых документов, финансовая аналитика, возможно, проведение экспертизы.

В июне 2019 года билетный оператор «Кассир.ру» направил в ФАС заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» — суть претензии заключалась в том, что «Яндекс» использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, при этом другие операторы такой возможности не имеют.

В «Кассире.ру» указывали, что цена билетов на мероприятия у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором. В ФАС не стали комментировать заявление.

В июле пять сервисов — Avito, ЦИАН, Profi, 2ГИС и Ivi — потребовали от «Яндекса» равного доступа к интерактивным ответам на запросы пользователей.

25 мая 2022 года стало известно о том, что ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках» — этот инструмент «Яндекса» работает в виде интерактивных ответов на запрос пользователя, они появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей.

Интернет-компании, обратившиеся в ФАС по вопросу «колдунщиков», утверждают, что их использование для собственных сервисов «Яндекса» ограничивает свободную конкуренцию.

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