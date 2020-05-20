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Топ-менеджер The Walt Disney Company возглавил TikTok

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Руководитель потребительского и международного подразделений The Walt Disney Company Кевин Майер стал главным операционным директором китайской компании ByteDance. Он возглавит социальную сеть для обмена короткими видео TikTok. Об этом говорится в сообщении TikTok. 

Топ-менеджер The Walt Disney Company возглавил TikTok

Майер вступит в должность 1 июня. Он будет подчиняться непосредственно основателю и генеральному директору ByteDance Чжан Имину. Задача Майера — управление глобальным развитием компании, а также контроль корпоративного развития, продаж, маркетинга, связей с общественностью. 

Майер возглавлял потребительский и международный сегмент Disney с момента его основания в 2018 году. Топ-менеджер в том числе запускал сервисы ESPN+ и Disney+. 

Как отметили в пресс-службе The Walt Disney Company, Майер способствовал «стратегическим приобретениям», в том числе покупке кинокомпании 21st Century Fox. Майера в Disney сменит Ребекка Кэмпбелл. 

TikTok появился в 2016 году. По собственным данным, аудитория соцсети — 700 млн человек по всему миру. 40% из них моложе 18 лет. Материнская компания сервиса — ByteDance — один из самых дорогих стартапов в мире, его оценка превышает $75 млрд.

Фото: XanderSt / Shutterstock

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28 мая 2020

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