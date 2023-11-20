Завершился конкурс концепций мерча «Дизайн-цех»: итоги

«Дизайн-цех» объединяет опытных и начинающих дизайнеров, иллюстраторов, маркетологов и других креативных специалистов, которым в рамках конкурса нужно разработать и презентовать дизайн различной сувенирной продукции и мерча для партнеров проекта. Партнерами третьего «Дизайн-цеха» стали ВДНХ, ЦНИИмаш (предприятие Роскосмоса), кластер «Ломоносов», Музей русского импрессионизма, арт-резиденция «Сильно» (Дагестан).

На третий «Дизайн-цех» было подано более 290 заявок, всего участвовали 30 команд. Представляем команды, чьи решения больше всего понравились членам жюри.

«Есть контакт»

Участники — Мария Василькова, Юлия Шмалько, Анастасия Арончик, Михаил Якимов, Анастасия Мухтарова.

Трек — ЦНИИмаш (предприятие Роскосмоса).

ЦНИИмаш поставил задачу разработать сувенирную продукцию для своих сотрудников, в дизайне которой должна присутствовать космическая тематика. «Есть контакт» придумала коллекцию толстовок и футболок с AR-принтами, а также трехмерный календарь, где с каждым оторванным листом открывается модель земного шара, ролевую настольную игру и свечи и подсвечники в виде космической станции. Кроме того, для сувениров команда предложила необычную упаковку — в форме спутника или космического корабля.

«Дэмн МИСиС»

Участники — Анастасия Дивеха, Анна Довгалюк, Вероника Ключарева, Маргарита Болгар, Арсений Ковешников.

Трек — кластер «Ломоносов».

Для кластера «Ломоносов» нужно было придумать набор раздаточных материалов и мерча для стажеров, резидентов и вип-гостей кластера, которые отражали бы новаторский дух организации. Команда «Дэмн МИСиС» при разработке дизайна вдохновлялась работами М.В. Ломоносова, в частности его «Словом о происхождении света новую теорию о цветах представляющее», поэтому многие вещи из коллекции украсила световая волна. Отдельно стоит отметить настольный увлажнитель воздуха в виде здания кластера.

«Добрые»

Участники — Лада Кобелева, Екатерина Боженова, Анастасия Пак, Аделина Биккинина.

Трек — ВДНХ.

В треке ВДНХ командам нужно было разработать экологичный мерч к 85-летию выставочного комплекса. «Добрые» предложила коллекцию мерча из хлопка, древесины и алюминия, вдохновленную знаковыми объектами выставки: предметы украсили рисунки космических ракет, пшеничных колосьев и изображения арки главного входа ВДНХ.

«Гротеск»

Участники — Егор Александров, Наталия Оськина, Никита Ткачев, Мария Григорьян, Ева Кузьмина.

Трек — арт-резиденция «Сильно».

Арт-резиденция «Сильно» пришла на «Дизайн-цех» с задачей разработать две сувенирные линейки, одна из которых отражала бы ценности арт-резиденции, а вторая — по-новому представляла сувениры из Дагестана. Взяв это за внимание, команда «Гротеск» придумала функциональный мерч, который покупатели могут использовать в повседневной жизни и в путешествиях, но вместе с тем предметы являются памятным сувениром из Дагестана, так как их дизайн отсылает к культурному наследию и колориту республики.

«Маляры»

Участники — Мария Касаткина, Надежда Зайцева, Екатерина Александрова, Елизавета Крылова, Никита Андреев.

Трек — Музея русского импрессионизма.

Для Музея русского импрессионизма команды должны были придумать сувениры для детской аудитории в возрасте от трех до 12 лет, которые вдохновляли бы изучать искусство и заниматься творчеством. «Маляры» предложила коллекционные карточки, переводные татуировки, стикерпаки, футболки и другие предметы с рисунками животных и стилистически переработанных картин из коллекции музея, а также маскоты — собаку Ватрушку и кота Пряника — и даже рукописный шрифт для использования в коммуникационном дизайне детских товаров.

Победители разделили призовой фонд в 400 тысяч рублей, также партнеры конкурса готовы в дальнейшем реализовать идеи. А команды «Укротители дедлайнов», «СКФ» и Broke Designers получили специальный приз Студии Артемия Лебедева — годовую подписку на «Мокапус» — онлайн-инструмент c 3D-мокапами для эффектных презентаций. Отметим, что «Мокапус» был доступен всем участникам в течение конкурса бесплатно.

Однако это — не единственные призы. «“Дизайн-цех” — отличный проект, который может развить много разных направлений, заинтересовать молодое поколение и даже помочь ему определиться в профессии. Проект полезен тем, что участники конкурса получают хороший опыт в разработке сувенирной продукции, в продвижении новых проектов, которые могут помочь не только компаниям, но и потребителям», — отметила Дарья Кашкарева, главный менеджер по организации мероприятий ЦНИИмаш.