Суд в Москве продлил запрет определенных действий Дмитрию Портнягину

«Меру пресечения в отношении Портнягина оставить без изменения и продлить на срок шесть месяцев», — заявила судья. 7 апреля суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении предпринимателя — заседание было отложено из-за недолжного извещения фигурантов дела, указало агентство.

Портнягин был задержан в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону. По версии следствия, предприниматель и его супруга с 2018-го по 2020 год не уплатили налоги в размере свыше 124 млн рублей. Деньги, полученные преступным путем (более 91 млн рублей), они переводили на счета третьих юрлиц, считают в правоохранительных органах.

Весной прошлого года блогер признал вину в неуплате налогов и уплатил их. В апреле 2025-го уголовное дело против Портнягина в части неуплаты налогов было прекращено. Сейчас предпринимателю предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

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