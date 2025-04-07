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Суд в Москве продлил запрет определенных действий Дмитрию Портнягину

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Мещанский районный суд Москвы продлил на полгода запрет определенных действий блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину по делу об отмывании денег, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд в Москве продлил запрет определенных действий Дмитрию Портнягину
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«Меру пресечения в отношении Портнягина оставить без изменения и продлить на срок шесть месяцев», — заявила судья. 7 апреля суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении предпринимателя — заседание было отложено из-за недолжного извещения фигурантов дела, указало агентство.

  • Портнягин был задержан в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону. По версии следствия, предприниматель и его супруга с 2018-го по 2020 год не уплатили налоги в размере свыше 124 млн рублей. Деньги, полученные преступным путем (более 91 млн рублей), они переводили на счета третьих юрлиц, считают в правоохранительных органах.
  • Весной прошлого года блогер признал вину в неуплате налогов и уплатил их. В апреле 2025-го уголовное дело против Портнягина в части неуплаты налогов было прекращено. Сейчас предпринимателю предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / FOTODOM

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