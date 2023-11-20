Российский ритейлер DNS планирует к 2027 увеличить линейку СТМ

Крупнейшая сеть электроники DNS намерена к 2027 году получать свыше 60% выручки за счет продаж товаров собственных марок. По итогам 2022 года она составила 597 млрд рублей. Компания также будет премировать сотрудников за продвижение брендов.

На фоне этого решения часть партнеров ритейлера уже стали сокращать присутствие в магазинах сети. Ставка на собственные марки может быть успешной, так как из-за ухода популярных брендов потребители все чаще обращают на новые марки, пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг в 2022 году подготовил проект «Основы государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», где признал невозможность обеспечить рынок необходимой продукцией и отставание отечественной микроэлектроники на 10-15 лет от общемирового уровня.

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