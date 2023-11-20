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Российский ритейлер DNS планирует к 2027 увеличить линейку СТМ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейшая сеть электроники DNS намерена к 2027 году получать свыше 60% выручки за счет продаж товаров собственных марок. По итогам 2022 года она составила 597 млрд рублей. Компания также будет премировать сотрудников за продвижение брендов.

Российский ритейлер DNS планирует к 2027 увеличить линейку СТМ

На фоне этого решения часть партнеров ритейлера уже стали сокращать присутствие в магазинах сети. Ставка на собственные марки может быть успешной, так как из-за ухода популярных брендов потребители все чаще обращают на новые марки, пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг в 2022 году подготовил проект «Основы государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», где признал невозможность обеспечить рынок необходимой продукцией и отставание отечественной микроэлектроники на 10-15 лет от общемирового уровня.

Фото на обложке: Unsplash

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