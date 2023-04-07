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Облачная LMS-площадка Docebo купила платформу для создания сообществ PeerBoard Михаила Ларионова

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачный LMS-сервис (платформа для цифрового обучения) Docebo купила платформу для создания онлайн-сообществ PeerBoard разработчика и предпринимателя Михаила Ларионова. Об этом сообщается на сайте PeerBoard.

Облачная LMS-площадка Docebo купила платформу для создания сообществ PeerBoard Михаила Ларионова

Сумма сделки не раскрывается. Как сообщается, Docebo сможет предоставить своим клиентам платформу для цифрового обучения со встроенными возможностями управления сообществом.

PeerBoard представляет собой платформу для создания онлайн-сообществ, в которых бизнес и клиенты могут общаться друг с другом. Сервис можно интегрировать напрямую с сайтом компании, а также «подружить» с WordPress и другими системами создания и управления веб-ресурсом.

Текущая сделка также стала экзитом для основателя Geek Ventures Игоря Маганок, который вошел в проект в 2019 году.

Михаил Ларионов основал PeerBoard в 2019 году. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе. Ранее компания называлась Circles. Ларионов также является одним из создателей специального чат-бота в Facebook для закрытого сообщество предпринимателей Rusbase Mates, встречи в котором проходят по принципу RandomCoffee.

Фото на обложке: Unsplash

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