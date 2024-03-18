Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit. Компания открыла вакансии управляющего производством и бренд-шефа. Мануфактура даст Dodo Brands гибкость в создании новых блюд.

Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit

Dodo Brands объявила об открытии собственного производства для сети кофеен Drinkit в ОАЭ. Об этом сообщил телеграм-канал компании.

«Собственная мануфактура даст нам гибкость в создании новых блюд», – отметили в Drinkit. 

Компания уже ищет специалистов, которых задействует на новом производстве в Дубае. На сайте Drinkit опубликованы вакансии бренд-менеджера и управляющего производством. 

Основатель и бывший генеральный директор Dodo Brands объявил о выходе компании на рынок ОАЭ в октябре 2022 года.

В январе 2024 года Dodo Brands сообщила о смене регистрации бизнеса холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Федор Овчинников отвечает на вопросы детей о своем бизнесе
  2. 2 Как в 9 раз увеличить число заказов с помощью креативов в TikTok
  3. 3 «Китаец услышал наш разговор и крикнул: 'Я тоже хочу франшизу!'»
  4. 4 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
  5. 5 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2024

Экспортер года

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

18 марта 2024

Квантовые вычисления

Все ВОЗМОЖНОСТИ