Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit

Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit. Компания открыла вакансии управляющего производством и бренд-шефа. Мануфактура даст Dodo Brands гибкость в создании новых блюд.

Dodo Brands объявила об открытии собственного производства для сети кофеен Drinkit в ОАЭ. Об этом сообщил телеграм-канал компании.

«Собственная мануфактура даст нам гибкость в создании новых блюд», – отметили в Drinkit.

Компания уже ищет специалистов, которых задействует на новом производстве в Дубае. На сайте Drinkit опубликованы вакансии бренд-менеджера и управляющего производством.

Основатель и бывший генеральный директор Dodo Brands объявил о выходе компании на рынок ОАЭ в октябре 2022 года.

В январе 2024 года Dodo Brands сообщила о смене регистрации бизнеса холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock