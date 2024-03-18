Dodo Brands откроет в ОАЭ собственное производство для сети кофеен Drinkit. Компания открыла вакансии управляющего производством и бренд-шефа. Мануфактура даст Dodo Brands гибкость в создании новых блюд.
Dodo Brands объявила об открытии собственного производства для сети кофеен Drinkit в ОАЭ. Об этом сообщил телеграм-канал компании.
«Собственная мануфактура даст нам гибкость в создании новых блюд», – отметили в Drinkit.
Компания уже ищет специалистов, которых задействует на новом производстве в Дубае. На сайте Drinkit опубликованы вакансии бренд-менеджера и управляющего производством.
Основатель и бывший генеральный директор Dodo Brands объявил о выходе компании на рынок ОАЭ в октябре 2022 года.
В январе 2024 года Dodo Brands сообщила о смене регистрации бизнеса холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан.
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
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