Dodo Brands закрыла проект «Кебстер»

Dodo Brands решила закрыть проект «Кебстер» с донерами. Компания сосредоточится на развитии «Додо пиццы» и кофеен Drinkit. В ближайшие несколько лет Dodo Brands рассчитывает удвоить показатели «Додо пиццы» в России, Белоруссии и Казахстане.
Dodo Brands отказалась от развития сети донерных «Кебстер» и решила закрыть заведения. Об этом сообщил vc.ru.
В пресс-службе Dodo Brands не ответили на запрос RB.RU, CEO Dodo Brands Алена тихова не ответила на запрос RB.RU.
«Кебстер» — это кафе, в которых основным блюдом является шаурма. Ранее сеть называлась «Донер 42», основным блюдом в ней были донеры.
Dodo Brands сосредоточится на развитии «Додо пиццы». Компания рассчитывает удвоить показатели проекта в России, Белоруссии и Казахстане в ближайшие несколько лет. Также Dodo Brands будет развивать сеть кофеен Drinkit.
Dodo Brands запустила «Донер 42» в 2020 году. В декабре 2023 года был проведен перезапуск сети.
Фото на обложке: fifg /
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