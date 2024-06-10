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Dodo Brands закрыла проект «Кебстер»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Dodo Brands решила закрыть проект «Кебстер» с донерами. Компания сосредоточится на развитии «Додо пиццы» и кофеен Drinkit. В ближайшие несколько лет Dodo Brands рассчитывает удвоить показатели «Додо пиццы» в России, Белоруссии и Казахстане.

Dodo Brands закрыла проект «Кебстер»

Dodo Brands отказалась от развития сети донерных «Кебстер» и решила закрыть заведения. Об этом сообщил vc.ru.

В пресс-службе Dodo Brands не ответили на запрос RB.RU, CEO Dodo Brands Алена тихова не ответила на запрос RB.RU.

«Кебстер» — это кафе, в которых основным блюдом является шаурма. Ранее сеть называлась «Донер 42», основным блюдом в ней были донеры.

Dodo Brands сосредоточится на развитии «Додо пиццы». Компания рассчитывает удвоить показатели проекта в России, Белоруссии и Казахстане в ближайшие несколько лет. Также Dodo Brands будет развивать сеть кофеен Drinkit.

Dodo Brands запустила «Донер 42» в 2020 году. В декабре 2023 года был проведен перезапуск сети.

Фото на обложке: fifg / Shutterstock

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