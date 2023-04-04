Dogecoin подскочил в цене на 25% после смены логотипа Twitter на маскот токена

Twitter сменил логотип на сайте — с голубой птички на маскота криптовалюты Dogecoin. После этого валюта подскочила на 25% в цене — с $0, 077 до $0,1.
Сиба-ину показывается в мобильной и web-версиях при загрузке страницы, а также в левом верхнем углу. TechCrunch не исключает, что это запоздалая первоапрельская шутка владельца Twitter Илона Маска.
Миллиардер не объяснил своего решения по смене логотипа, только опубликовал скриншот переписки в Twitter от 26 марта, где один из его подписчиков призвал сменить «птицу» на «собаку». Маск написал: «Как и обещал».
В июне 2022 года американец Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска из-за продвижения Dogecoin. Истец потребовал $258 млрд, добавив, что эта криптовалюта не имеет никакой ценности.
- Маск купил Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. Но когда в марте бизнесмен предложил сотрудникам акции в качестве вознаграждения, бонус основывался на оценке компании в $20 млрд.
- Возглавив Twitter, Маск провел многочисленные реформы: от увольнения существенной части коллектива до разработки концепции Twitter 2.0 и идей создания финансовых инструментов внутри соцсети.
Фото на обложке: Adrian Today /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как отключить уведомления и скрыть публикации из ленты в LinkedIn, Twitter и других соцсетях
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023