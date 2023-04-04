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Dogecoin подскочил в цене на 25% после смены логотипа Twitter на маскот токена

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Twitter сменил логотип на сайте — с голубой птички на маскота криптовалюты Dogecoin. После этого валюта подскочила на 25% в цене — с $0, 077 до $0,1.

Dogecoin подскочил в цене на 25% после смены логотипа Twitter на маскот токена

Сиба-ину показывается в мобильной и web-версиях при загрузке страницы, а также в левом верхнем углу. TechCrunch не исключает, что это запоздалая первоапрельская шутка владельца Twitter Илона Маска.

Миллиардер не объяснил своего решения по смене логотипа, только опубликовал скриншот переписки в Twitter от 26 марта, где один из его подписчиков призвал сменить «птицу» на «собаку». Маск написал: «Как и обещал».

В июне 2022 года американец Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска из-за продвижения Dogecoin. Истец потребовал $258 млрд, добавив, что эта криптовалюта не имеет никакой ценности.

  • Маск купил Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. Но когда в марте бизнесмен предложил сотрудникам акции в качестве вознаграждения, бонус основывался на оценке компании в $20 млрд.
  • Возглавив Twitter, Маск провел многочисленные реформы: от увольнения существенной части коллектива до разработки концепции Twitter 2.0 и идей создания финансовых инструментов внутри соцсети.

Фото на обложке: Adrian Today / Shutterstock

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