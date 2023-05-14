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Банки повышают доходность вкладов и долговых бумаг в юанях

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

За последние полгода доходность банковских вкладов и долговых бумаг в юанях существенно выросла: с 1% до 3% по депозитам и до 4-6% по облигациям. Валюта «дружественной» страны становится стабильной альтернативой так называемым «токсичным» долларам и евро, занимает все больше места в российской экономике и в кошельках частных инвесторов.

Банки повышают доходность вкладов и долговых бумаг в юанях

«Коммерсант» ознакомился с «Обзором рисков финансовых рынков» от ЦБ РФ, проанализировал предложения банков в китайской валюте и опросил экспертов.

Согласно документу Центробанка, сохраняется мощная тенденция по увеличению доли юаня в расчетах за внешнем и внутреннем рынках (включая фондовый). С марта 2022 года по март 2023 года объем месячных операций в китайских юанях увеличился:

  • у российских экспортеров с $0,5 млрд до $6,9 млрд (доля в структуре экспорта — 18%),
  • у российских импортеров с $1,4 млрд до $7,7 млрд (доля в структуре импорта — 27%).

Доля юаня в апреле 2023 года увеличилась:

  • на биржевом спот-рынке до 36,1% (против 31,5% в 2022 году),
  • на внебиржевом рынке до 22,3% (против 17,6% в 2022 году).

По данным «Банки.ру», число кредитных организаций, предлагающих вклады и операции с ценными бумагами в юанях увеличилось примерно в 10 раз: с 10 банков в 2022 году до почти сотни в первом квартале 2023 года. При этом доходность практически всех банковских продуктов в юанях растет, поскольку организациям необходимо привлекать новых вкладчиков.

Желающие разместить юани уже воспользовались теми вариантами, которые предлагал прошлогодний рынок, и новых покупателей «пришлось мотивировать более высокими доходностями», считает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

К примеру:

  • доходность по депозитам у крупнейших банков составляет сейчас 3,2–3,5% годовых,
  • доходность двухлетних/трехлетних облигаций эмитентов первого эшелона — 3,7–4%,
  • доходность четырехлетних/пятилетних ценных бумаг — 3,5–6,4% (к примеру, дебютный выпуск «Совкомфлота» обещает 5% годовых, повторная эмиссия «Южуралзолота» — 4%),
  • доходность относительно нового для РФ инструмента — замещающих облигаций — еще выше: например, доходность простых юаневых облигаций «Металлоинвеста» с погашением в сентябре 2027 года — 4,5% годовых, а замещающих облигаций с погашением в октябре 2028 года — около 7% годовых (данные Rusbonds).

Еще одного такого всплеска роста доходности аналитики не ждут: скорее, будет наблюдаться «определенная компрессия» по мере «либо вымывания, либо конверсии депозитов в "недружественных" валютах».

Фото на обложке: Unsplash

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