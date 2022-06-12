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Сплит акций Tesla 3 к 1 нужен для удержания сотрудников

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Производитель электромобилей Tesla планирует сплит акций 3 к 1, как следует из поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам предложения компании.

Сплит акций Tesla 3 к 1 нужен для удержания сотрудников

Разделение акций компании утроит их количество с 2 до 6 млн, пишет Business Insider.

Этот шаг снизит цену отдельных акций и позволит большему количеству розничных инвесторов покупать ценные бумаги Tesla.

И все же в компании отдельно подчеркивают, что сплит учитывает в первую очередь интересы сотрудников.

«Наш успех зависит от привлечения и удержания выдающихся талантов не только за счет обеспечения уважительного, безопасного, инклюзивного и справедливого рабочего пространства, но и за счет предоставления беспрецедентных льгот и высококонкурентных компенсационных пакетов», — говорится в заявлении.

Tesla дает своим сотрудникам возможность покупать ценные бумаги компании и тем самым дополнительно зарабатывать благодаря работодателю. С момента предыдущего сплита 4 к 1 в августе 2020 года цена акций компании выросла на 43%.

Представители компании считают, что разделение акций и соответствующее снижение их цены откроет доступ к выгодному инвестиционному инструменту абсолютно всем сотрудникам компании (помимо тех, что уже успели извлечь «огромную выгоду на протяжении многих лет»).

Акции Tesla закрылись в пятницу на уровне $696. Это означает, что сплит уменьшит их стоимость до $232 за штуку.

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Инвесторам будет предложено одобрить разделение акций на ежегодном собрании Tesla 4 августа.

Фото на обложке: Tesla Fans Schweiz / Unsplash

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